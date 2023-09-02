سلة - الاتحاد العربي لـ في الجول: الرياضي اللبناني اعتذر عن عدم المشاركة في البطولة العربية

السبت، 02 سبتمبر 2023 - 11:45

كتب : هاني العوضي

الرياضي اللبناني

كشف عبد الله شلبي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة السلة عن اعتذار الرياضي اللبناني عن عدم المشاركة في البطولة العربية.

وقال شلبي لـ FilGoal.com: "الرياضي اللبناني اعتذر عن عدم المشاركة في البطولة العربية وسيشارك سلا المغربي بدلا منه".

وتابع "سيتم توقيع غرامة 3 آلاف دولار على الرياضي لاعتذاره بعد الموافقة وقبل إجراء القرعة، إذا كان الاعتذار بعد القرعة تكون الغرامة 10 آلاف".

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وتستضيف قطر منافسات البطولة العربية للأندية خلال الفترة من 1 إلى 12 أكتوبر المقبل.

ويمثل مصر في البطولة العربية كل من الأهلي والاتحاد السكندري.

وتابع "سيتم إجراء القرعة في النصف الثاني من شهر سبتمبر".

وجاءت قائمة الفرق المشاركة كالآتي:

- الأهلي والاتحاد (مصر)

- قطر والأهلي (قطر)

- بيروت والرياضي (لبنان)

- الكويت والقادسية (الكويت)

- وحدة صنعاء (اليمن)

- الاتحاد (ليبيا)

- خدمات البريج (فلسطين)

- السيب (عمان)

- المحرق (البحرين)

- الجيش (سوريا)

- الاتحاد (الجزائر)

- الفتح (السعودية)

وكان الأهلي هو وصيف النسخة الماضية بعد خسارة النهائي من الكويت.

وحصد الأهلي لقب النسخة قبل الماضية والتي أقيمت في مصر.

الأهلي الاتحاد السكندري سلة البطولة العربية
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