سلة - الاتحاد العربي لـ في الجول: الرياضي اللبناني اعتذر عن عدم المشاركة في البطولة العربية
السبت، 02 سبتمبر 2023 - 11:45
كتب : هاني العوضي
كشف عبد الله شلبي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة السلة عن اعتذار الرياضي اللبناني عن عدم المشاركة في البطولة العربية.
وقال شلبي لـ FilGoal.com: "الرياضي اللبناني اعتذر عن عدم المشاركة في البطولة العربية وسيشارك سلا المغربي بدلا منه".
وتابع "سيتم توقيع غرامة 3 آلاف دولار على الرياضي لاعتذاره بعد الموافقة وقبل إجراء القرعة، إذا كان الاعتذار بعد القرعة تكون الغرامة 10 آلاف".
وتستضيف قطر منافسات البطولة العربية للأندية خلال الفترة من 1 إلى 12 أكتوبر المقبل.
ويمثل مصر في البطولة العربية كل من الأهلي والاتحاد السكندري.
وتابع "سيتم إجراء القرعة في النصف الثاني من شهر سبتمبر".
وجاءت قائمة الفرق المشاركة كالآتي:
- الأهلي والاتحاد (مصر)
- قطر والأهلي (قطر)
- بيروت والرياضي (لبنان)
- الكويت والقادسية (الكويت)
- وحدة صنعاء (اليمن)
- الاتحاد (ليبيا)
- خدمات البريج (فلسطين)
- السيب (عمان)
- المحرق (البحرين)
- الجيش (سوريا)
- الاتحاد (الجزائر)
- الفتح (السعودية)
وكان الأهلي هو وصيف النسخة الماضية بعد خسارة النهائي من الكويت.
وحصد الأهلي لقب النسخة قبل الماضية والتي أقيمت في مصر.