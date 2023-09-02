دوري المحترفين .. دكرنس يتعاقد مع 20 لاعبا

السبت، 02 سبتمبر 2023 - 11:20

كتب : رضا السنباطي

دكرنس

أتم نادي دكرنس إجراءات التعاقد مع 20 لاعب تحضيرا لمنافسات الموسم المقبل.

وكان دكرنس قريبا من التأهل للدوري الممتاز خلال الموسم المنصرم لكنه فقد الصدارة في الأمتار الأخيرة لصالح بلدية المحلة.

ويخوض دكرنس منافسات النسخة الأولى من دوري المحترفين خلال الموسم المقبل.

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وأعلن نادي دكرنس التعاقد مع 20 لاعبا استعدادا لدوري المحترفين.

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وجاءت صفقات دكرنس كالتالي:

حراسة المرمى: محمد العربي ومحمود عبدالله

خط الدفاع: أحمد عنتر وأحمد الشاذلي وباسم عبد العزيز وطه جمعه وزياد ياسر ومحمد عرفة

خط الوسط: كريم بدير وساليسو مبارك وكاظم صبري وعبد السميع إبراهيم سيمو ومحمد رضا وعلاء شعبان وأحمد عصام شيكو ومحمد حسن شائلي.

الهجوم: أيمن الغباشي وأحمد حسني وحسام جلال وأحمد عبد الفضيل.

ويتولى أيمن الجمل تدريب دكرنس في الفترة الحالية بعد رحيل حسام عبد العال مع نهاية الموسم الماضي.

ويستعد الفريق لمواجهة فريق we في الجولة الأولى من منافسات دوري المحترفين.

دكرنس دوري المحترفين
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