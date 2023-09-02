رغم إصابة تيمبر.. كريستال بالاس يعلن ضم روب هولدينج من أرسنال

رغم تعرض يورين تيمبر مدافع أرسنال الجديد لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، لكن هذا لم يمنع رحيل روب هولدينج عن الفريق.

أعلن كريستال بالاس ضم روب هولدينج مدافع أرسنال بعقد يمتد لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

وتمت الصفقة مقابل مليون استرليني، بالإضافة إلى 2.5 مليون استرليني كمكافآت.

وبعد رحيل هولدينج، سيملك أرسنال أربع قلوب دفاع جاهزين فقط للمشاركة هم جابرييل ماجاليس، وويليام ساليبا، وجاكوب كيفور، بجانب بن وايت الذي يجيد اللعب كقلب دفاع أو ظهير أيمن، والمصاب يورين تيمبر.

روب هولدينج انضم إلى أرسنال عام 2016 قادما من بولتون، ليقضي 7 سنوات رفقة المدفعجية.

صاحب الـ27 عاما توج مع أرسنا لببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، وكأس الدرع الخيرية ثلاث مرات.