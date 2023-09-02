رغم إصابة تيمبر.. كريستال بالاس يعلن ضم روب هولدينج من أرسنال

السبت، 02 سبتمبر 2023 - 02:23

كتب : FilGoal

روب هولدينج لاعب كريستال بالاس

رغم تعرض يورين تيمبر مدافع أرسنال الجديد لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، لكن هذا لم يمنع رحيل روب هولدينج عن الفريق.

أعلن كريستال بالاس ضم روب هولدينج مدافع أرسنال بعقد يمتد لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

وتمت الصفقة مقابل مليون استرليني، بالإضافة إلى 2.5 مليون استرليني كمكافآت.

أخبار متعلقة:
من أجل دقائق أكثر.. ماريانو دياز ينضم إلى إشبيلية بعد ضم هندرسون.. كريستال بالاس يعيد جوايتا إلى إسبانيا الكرة وصلت له أخيرا.. باريس سان جيرمان يضم كولو مواني لتعويض رحيل ريستيتش إلى سيلتا فيجو.. بنفيكا يستعير خوان بيرنات

وبعد رحيل هولدينج، سيملك أرسنال أربع قلوب دفاع جاهزين فقط للمشاركة هم جابرييل ماجاليس، وويليام ساليبا، وجاكوب كيفور، بجانب بن وايت الذي يجيد اللعب كقلب دفاع أو ظهير أيمن، والمصاب يورين تيمبر.

روب هولدينج انضم إلى أرسنال عام 2016 قادما من بولتون، ليقضي 7 سنوات رفقة المدفعجية.

صاحب الـ27 عاما توج مع أرسنا لببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، وكأس الدرع الخيرية ثلاث مرات.

الدوري الإنجليزي أرسنال روب هولدينج كريستال بالاس
نرشح لكم
من أجل دقائق أكثر.. ماريانو دياز ينضم إلى إشبيلية بعد ضم هندرسون.. كريستال بالاس يعيد جوايتا إلى إسبانيا الكرة وصلت له أخيرا.. باريس سان جيرمان يضم كولو مواني لتعويض رحيل ريستيتش إلى سيلتا فيجو.. بنفيكا يستعير خوان بيرنات بنفيكا بلا يوناني لأول مرة منذ 2014.. نوتينجهام فوريست يضم أوديسياس فلاكديموس ثالث أغلى لاعب للديوك.. توتنام يضم برينان جونسون من نوتنجهام باع 50% من بطاقته.. الزلزولي من برشلونة إلى ريال بيتيس تخلص منه في اللحظة الأخيرة.. برشلونة يعير إريك جارسيا إلى جيرونا
أخر الأخبار
رغم إصابة تيمبر.. كريستال بالاس يعلن ضم روب هولدينج من أرسنال 5 دقيقة | ميركاتو
من أجل دقائق أكثر.. ماريانو دياز ينضم إلى إشبيلية 16 دقيقة | ميركاتو
بعد ضم هندرسون.. كريستال بالاس يعيد جوايتا إلى إسبانيا 28 دقيقة | ميركاتو
الكرة وصلت له أخيرا.. باريس سان جيرمان يضم كولو مواني 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
لتعويض رحيل ريستيتش إلى سيلتا فيجو.. بنفيكا يستعير خوان بيرنات 37 دقيقة | ميركاتو
بنفيكا بلا يوناني لأول مرة منذ 2014.. نوتينجهام فوريست يضم أوديسياس فلاكديموس 51 دقيقة | ميركاتو
ثالث أغلى لاعب للديوك.. توتنام يضم برينان جونسون من نوتنجهام ساعة | الدوري الإنجليزي
باع 50% من بطاقته.. الزلزولي من برشلونة إلى ريال بيتيس ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الزمالك (30)-(31) الكويت.. خسارة الأبيض 2 الرياضية: صلاح يضع شرطين للانتقال من ليفربول إلى الاتحاد.. وقرار من النادي الإنجليزي 3 الرياضية: مباراة نيوكاسل هي الأخيرة لـ صلاح مع ليفربول قبل الانتقال إلى اتحاد جدة 4 كلوب يتحدث عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول