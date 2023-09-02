لتعويض رحيل ريستيتش إلى سيلتا فيجو.. بنفيكا يستعير خوان بيرنات

أعلن نادي بنفيكا تعاقده مع الدولي الإسباني خوان بيرنات قادما من باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة.

وحسب الموقع الرسمي لنادي بنفيكا، فإن خوان بيرنات انضم إلى بنفيكا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، بلا وجود بند لأحقية الشراء.

يأتي التعاقد مع بيرنات لتعويض رحيل ميهايلو ريستيتش الظهير الأيسر الصربي، والذي انضم إلى سيلتا فيجو بعقد حتى 2026.

خوان بيرنات سيلعب كأساسي سريعا في بنفيكا، إذ يعاني ديفيد جوراسيك الظهير الأيسر التشيكي الجديد من إصابة، والذي كان قد انضم لتعويض رحيل أليخاندرو جريمالدو إلى باير ليفركوزين بداية الصيف.

وسيجتمع بيرنات في جبهة واحدة مع أنخيل دي ماريا مجددا بعد السنوات التي قضوها في فريق العاصمة الفرنسية، إذ عاد دي ماريا إلى بنفيكا مطلع هذا الموسم أيضا.

وانضم خوان بيرنات إلى باريس سان جيرمان عام 2018 قادما من بايرن ميونيخ.

صاحب الـ30 عاما شارك في 36 مباراة رفقة باريس سان جيرمان بالموسم الماضي. سجل فيهم هدفين وصنع خمسة آخرين.

ويملك بيرنات 11 مباراة دولية رفقة منتخب إسبانيا. سجل فيهم هدفا واحدا.