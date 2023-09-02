بنفيكا بلا يوناني لأول مرة منذ 2014.. نوتينجهام فوريست يضم أوديسياس فلاكديموس

أعلن نادي نوتينجهام فوريست تعاقده مع أوديسياس فلاكديموس حارس نادي بنفيكا.

وكشف موقع نوتينجهام فوريست عن ضم فلاكديموس الحارس اليوناني بعقد لمدة أربع سنوات مقبلة.

يأتي بيع بنفيكا لـ أوديسياس فلاكديموس بسبب شراء أناتولي تروبين حارس منتخب أوكرانيا مؤخرا.

من جهته، تعاقد نوتينجهام فوريست مع فلاكديموس رغم ضم مات تيرنر من أرسنال في وقت سابق من سوق الانتقالات الحالي.

وتمت الصفقة مقابل 8 مليون يورو حصل عليها بنفيكا.

وبرحيل أوديسياس فلاكديموس عن بنفيكا، سيكون العملاق البرتغالي بلا لاعب يوناني واحد على الأقل في قائمته لأول مرة منذ عام 2014، إذ لعب معهم في تلك الفترة كوستاس ميتروجلو، وأندرياس ساماريس، ثم فلاكديموس، بخلاف تألق جيرجوس كاراجونيس، وكوستاس كاتسورانيس بقميص النسور في وقت سابق.

أوديسياس فلاكديموس حارس يوناني-ألماني، ولكنه فضل اللعب لمنتخب اليونان منذ عام 2018 وخاض معهم 33 مباراة دولية.

وحقق صاحب الـ29 عاما أربعة ألقاب رفقة بنفيكا منذ انضم لهم قادما من باناثانيكوس، وبواقع لقبي دوري برتغالي، ولقبي كأس السوبر البرتغالي.