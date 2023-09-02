اسكواش – علي فرج إلى نهائي باريس المفتوحة.. ومواجهة مصرية خالصة لـ السيدات

السبت، 02 سبتمبر 2023 - 01:03

كتب : محمد سمير

نور الشربيني

تأهل علي فرج لاعب وادي دجلة لنهائي بطولة باريس المفتوحة للاسكواش رجال، فيما سيكون نهائي السيدات مصريا بين نور الشربيني ونوران جوهر.

وتستضيف باريس منافسات البطولة للرجال والسيدات حتى 2 سبتمبر المقبل.

وتقام المباراة النهائية للرجال والسيدات اليوم السبت.

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منافسات الرجال

تأهل البيروفي دييجو إلياس على حساب الإنجليزي محمد الشوربجي بعد الفوز بـ 3 أشواط دون رد.

وانتهت في 35 دقيقة جاءت نتائجها: 11-9 و11-1 و11-1.

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كما وصل علي فرج لاعب وادي دجلة للنهائي بالفوز على النيوزيلاندي بول كول بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين.

واستمرت المباراة لما يزيد عن ساعة ونصف وجاءت نتائج أشواطها: 11-13 و9-11 و6-11 و11-6 و10-12.

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منافسات السيدات

تفوقت نوران جوهر على الأمريكية أماندا صبحي بنتيجة 3 أشواط دون رد جاءت نتائجها: 11-9 و11-6 و11-4.

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وانتصرت بنفس النتيجة نور الشربيني على الإنجليزي جورجينا كيندي، وجاءت النتائج: 11-7 و11-2 و11-5.

اسكواش بطولة باريس المفتوحة اسكواش
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