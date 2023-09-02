تخلص منه في اللحظة الأخيرة.. برشلونة يعير إريك جارسيا إلى جيرونا
السبت، 02 سبتمبر 2023 - 01:02
كتب : FilGoal
استطاع برشلونة التخلص من إريك جارسيا مدافع الفريق قبل دقائق من نهاية الانتقالات الصيفية في إسبانيا.
إيريك جارسيا
النادي : برشلونة
وأعار برشلونة لاعبه إري جارسيا إلى جيرونا حتى نهاية الموسم، بلا وجود بند لأحقية الشراء.
👋 𝗕𝗘𝗡𝗩𝗜𝗡𝗚𝗨𝗧 @ericgm3! ❤️🤍— Girona FC (@GironaFC) September 1, 2023
إريك جارسيا انضم إلى برشلونة عام 2021 قادما من مانشستر سيتي، ليعود إلى الفريق الذي تكون فيه منذ عام 2008.
وكان إريك جارسيا عنصرا أساسيا في دفاع برشلونة في أول موسمين له مع الفريق، قبل أن تقل عدد مبارياته في الموسم الماضي، ويبعتد عن الصورة.
إريك جارسيا خاض 70 مباراة بقميص برشلونة، وتوج معهم ببطولة الدوري الإسباني، كأس السوبر الإسباني.
برحيل إريك جارسيا، ستضم قائمة برشلونة أربعة قلوب دفاع، هم رونالد أراوخو، وجولي كوندي، وأندرياس كريستينسين، وإيناجو مارتينيز الوافد الجديد من أتليتك بلباو، بجانب ماركوس ألونسو الذي يشارك أحيانا كقلب دفاع.