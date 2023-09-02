عاد حيث بدأ ومعه تاريخ بطولات.. أودريوزولا إلى ريال سوسيداد مجددا

بعد سنوات قضاها داخل جدران ريال مدريد، وظفر فيها بالبطولات حتى لو لم يكن مؤثرا بقوة، عاد ألفارو أودريوزولا إلى بيته في ريال سوسيداد.

أعلن ريال سوسيداد ضم ألفارو أودريوزولا من ريال مدريد بشكل رسمي وبعقد حتى عام 2029.

وحسب التقارير الإسبانية، فإن الصفقة تمت مقابل مليون ونصف المليون يورو، بالإضافة إلى بعض الإضافات.

صاحب الـ27 عاما قضى 5 سنوات مع ريال مدريد، منها إعارة إلى بايرن ميونيخ لمدة موسم.

وخلال تلك الفترة، توج أودريوزولا بالدوري الإسباني مرة، وكأس ملك إسبانيا مرة وكأس العالم للأندية مرتين، وكأس السوبر الأوروبي مرة، بجانب التتويج بدوري أبطال أوروبا رفقة بايرن ميونيخ، والدوري الألماني، وكأس ألمانيا.

الآن سيعود أودريوزولا إلى ريال سوسيداد، حيث لعب معهم منذ كان طفلا وحتى عام 2018، وسيشارك معهم في عودتهم إلى دوري أبطال أوروبا، إذ وقعوا في المجموعة الرابعة رفقة بنفيكا، وإنتر، وريال سوسيداد.

ويملك أودريوزولا أربع مباريات دولية رفقة منتخب إسبانيا، سجل فيهم هدفا واحدا.

وبذلك، سيملك ريال مدريد في قائمته داني كاربخال فقط كظهير أيمن، بجانب لوكاس فاسكيز الذي حوله كارلو أنشيلوتي إلى هذا المركز أيضا.