عادل رقما منذ 26 عاما.. مصطفى محمد يخطف تعادلا لـ نانت ضد مارسيليا

واصل مصطفى محمد تألقه بقميص نانت وسجل هدفا خطف به تعادلا بنتيجة 1-1 ضد مارسيليا في افتتاح الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

سجل إسماعيلا سار هدف مارسيليا، فيما سجل مصطفى محمد هدف نانت.

وتقدم مارسيليا مبكرا بتسديدة قوية من إسماعيلا سار بعد متابعة لتسديدة ارتدت من يد الحارس في الدقيقة الرابعة.

مصائب نانت تواصلت فأكمل 81 دقيقة بـ 10 لاعبين بعد طرد الشاب البالغ 17 عاما باستين مويبيو مدافع الفريق.

في الدقيقة 20 أطلق مصطفى محمد تسديدة تصدى لها باو لوبيز.

وفي الدقيقة 39 تلقى مصطفى تمريرة من موسيس سيمون فتسلم الكرة داخل منطقة الجزاء والتف وسدد الكرة في الشباك.

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المصري مصطفى محمد يواصل التألق ويحرز هدفه الرابع هذا الموسم مع نانت ⚽️🔥🇪🇬#الدوري_الفرنسي pic.twitter.com/JVK0O0dT7F — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 1, 2023

وأصبح الدولي المصري أول لاعب يسجل 4 أهداف في أول 4 جولات لنانت منذ موسم 1995-96.

شوط أول انتهى بالتعادل بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني خرج مصطفى في الدقيقة 73 بعدما سدد 3 مرات ولمس الكرة 24 مرة.

مصطفى محمد يتألق ويتلألأ في الملاعب الفرنسية ويساهم في تعادل نانت أمام مارسيليا ✨👏 إليكم ما قدمه في المباراة 👇 ◾لعب 73 دقيقة ◾سجل هدفا ◾نسبة الأهداف المتوقعة (xg) 0.36 ◾تسديدات 3 ◾لمس الكرة 24 ◾دقة التمريرات 62% ◾التحامات هوائية 2 من 4 pic.twitter.com/wu2dB00P1n — FilGoal (@FilGoal) September 1, 2023

وفي الدقيقة 87 كاد سانشيل ميمبيا أن يخطف الفوز لفريق الجنوب الفرنسي لكن رأسيته مرت بجوار القائم.

وتألق ريمي ديشامب في التصدي لتسديدة أوباميانج ليظل التعادل سائدا ويخرج كل فريق بنقطة.

مارسيليا تصدر الترتيب بشكل مؤقت برصيد 8 نقاط.

فيما ارتقى نانت للمركز الخامس عشر برصيد نقطتين من 4 مباريات.