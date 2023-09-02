الروسونيري يسيطر على العاصمة.. ميلان يعود بانتصار على روما

السبت، 02 سبتمبر 2023 - 00:04

كتب : FilGoal

رافائيل لياو - ميلان

واصل ميلان انطلاقته وسجل فوزه الثالث تواليا وانتصر على روما في الأولمبيكو بنتيجة 2-1 في قمة الجولة الثالثة.

سجل ثنائية ميلان: أوليفييه جيرو ورافائيل لياو، فيما سجل ليوناردو سبيناتزولا هدف روما.

وللمرة الثالثة من آخر 4 مواسم يحقق ميلان الفوز في أول 3 جولات من الدوري المصري، مثلما فعل في 29 موسما سابقا.

وللمباراة الرابعة لا يخسر ميلان في الأولمبيكو تواليا محققا الفوز في 3 مباريات بنتيجة 2-1 وتعادل 1-1.

ورفع ميلان رصيده لـ 9 نقاط في الصدارة بشكل مؤقت، بينما ظل رصيد روما نقطة وحيدة.

التشكيل

بدأ روميلو لوكاكو على مقاعد بدلاء روما بعد 24 ساعة منذ انضمامه.

وتواجد حسام عوار في التشكيل الأساسي وقاد ستيفان شعراوي هجوم الذئاب رفقة أندريا بيلوتي في غياب باولو ديبالا.

في المقابل فضّل ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان الدفع بالتشكيل الفائز في أول جولتين على بولونيا ثم تورينو، دون أي تغيير.

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وصف المباراة

بداية اللقاء جاءت سريعة، في الدقيقة السابعة تحصل ميلان على ركلة جزاء بعد توغل روبن لوفتس تشك وعرقلته من الحارس روي باتريشيو.

تقنية الفيديو احتسبت ركلة جزاء لميلان انبرى لها أوليفييه جيرو وسجل في الشباك الهدف الأول في اللقاء.

هدف رابع له في الدوري بعد مرور 3 جولات كأفضل انطلاقة لمهاجم ميلان منذ أندري شيفيشينكو في موسم 2002-03.

وتصدر جيرو ترتيب هدافي الدوري بشكل مبكر برصيد 4 أهداف منها 3 من ركلات جزاء.

في الدقيقة 17 طالب ثيو هيرنانديز بالحصول على ركلة جزاء بعد عرقلته من كريس سمولينج.

وفي الدقيقة 19 تحصل فيكايو توموري على بطاقة صفراء بعد تدخل على أندريا بيلوتي.

وخرج حسام عوار في الدقيقة 31 من عمر اللقاء متأثرا بالإصابة وعوضه القائد لورينزو بيليجريني.

وكاد لياو أن يصنع الهدف الثاني في الدقيقة 34 بعد توغل فردي ومهارة لكن زكي شيليك أبعد برأسية الكرة من أمام بوليسيتش.

في الشوط الثاني، عرضية من دافيدي كالابريا وتسديدة رائعة على الطائر من لياو سكنت الشباك في الدقيقة 48.

وفي الدقيقة 61 أشهر بطاقة صفراء ثانية في وجه توموري ليكمل ميلان اللقاء بعشر لاعبين ويغيب عن الدربي.

وشارك بيير كالولو بدلا من روبن لوفتس تشك لتعزيز دفاع الروسونيري.

بدأ ميلان التراجع فيما دفع جوزيه مورينيو بالثنائي ليوناردو سبيناتزولا وروميلو لوكاكو بحثا عن العودة في اللقاء.

في الدقيقة 72 سدد لوكاكو من أول لمسة كرة مرت أعلى عارضة الروسونيري.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع أطلق سبيناتزولا كرة قوية سكنت الشباك بعدما غيرت اتجاهها لتقلص الفارق.

ضغط روما في الثواني الأخيرة لم يسفر عن أي جديد لتنتهي المباراة بفوز ميلان.

ميلان روما الدوري الإيطالي
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