مدير الزمالك يكشف حقيقة تقسيط غرامة كهربا مع اللاعب

السبت، 02 سبتمبر 2023 - 00:02

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

كشف عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك، حقيقة الموافقة على تقسيط غرامة محمود عبد المنعم "كهربا".

وقال البناني في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: "تقسيط غرامة كهربا؟ هل من الطبيعي أن أوافق على تقسيط الغرامة في ظل وضعنا المالي الحالي؟".

وأضاف "ماحدش صابر عليا فأنا هصبر على الناس؟"

أخبار متعلقة:
كرة يد - بـ 10 لاعبين فقط.. الزمالك يهزم المعادي في أولى المباريات تحت العقوبة مران الزمالك - انتظام الثلاثي الأجنبي.. وفتوح وزيزو يكتفيان بالتأهيل تحضيرا للكونفدرالية.. الزمالك يواجه السكة الحديد وسيراميكا وديا معسكران مغلقان يجهزان ناشئ الزمالك

المدير التنفيذي للزمالك أتبع في هذا الصدد "لم يطرح هذا الأمر من الأساس وفي النهاية ستعود أموال الزمالك ليتم صرفها فورا على الاحتياجات العاجلة للنادي".

ويدين كهربا لاعب الأهلي بمبلغ 2 مليون دولار للزمالك حسب حكم الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإضافة إلى فوائد وغرامات التأخير في الدفع.

كهربا لعب في صفوف الزمالك خلال الفترة من 2015 إلى 2019، قبل أن يرحل إلى فريق ديسبورتفيو أفيش البرتغالي على غير رغبة الزمالك، وقبل نهاية عقده مع الفريق.

ومن أفيش، عاد كهربا إلى مصر عبر بوابة الأهلي عام 2020، ليحكم الاتحاد الدولي بأحقية الزمالك في مبلغ 2 مليون دولار نظير فسخ اللاعب لعقده مع النادي دون رغبة النادي.

الدوري المصري الزمالك عماد البناني كهربا
نرشح لكم
خالد عبد الفتاح: قضيت فترة تاريخية مع الأهلي.. وسبب تعاقدي مع شركة خاصة لتحليل الأداء خبر في الجول - بلدية المحلة يضم لاعب بيراميدز أحمد نبيل كوكا: كولر تمسك باستمراري مع الأهلي.. وهذا هو مركزي المفضل الـ 12.. صبري رحيل إلى الجونة خبر في الجول - المصري يحدد استاد هيئة قناة السويس كملعب أساسي.. وخيار بديل شلبي وعلاء وأوباما يتعافون من الإصابة.. وموعد وصول الجزيري مران الزمالك - انتظام الثلاثي الأجنبي.. وفتوح وزيزو يكتفيان بالتأهيل تحضيرا للكونفدرالية.. الزمالك يواجه السكة الحديد وسيراميكا وديا
أخر الأخبار
عادل رقما منذ 26 عاما.. مصطفى محمد يخطف تعادلا لـ نانت ضد مارسيليا 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
الروسونيري يسيطر على العاصمة.. ميلان يعود بانتصار على روما 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدير الزمالك يكشف حقيقة تقسيط غرامة كهربا مع اللاعب 21 دقيقة | الدوري المصري
نهاية السوق الأقل تكلفة.. برشلونة يتعاقد مع كانسيلو 37 دقيقة | ميركاتو
انتهت أزمات الوسط.. ليفربول يعلن ضم جرافينبيرخ 40 دقيقة | ميركاتو
في حضور الغائب صلاح.. هاتريك ميتروفيتش يقلب خسارة الهلال لفوز على الاتحاد ساعة | السعودية
"حلمه أصبح حقيقة".. جواو فيليكس ينضم إلى برشلونة ساعة | ميركاتو
خالد عبد الفتاح: قضيت فترة تاريخية مع الأهلي.. وسبب تعاقدي مع شركة خاصة لتحليل الأداء ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الزمالك (30)-(31) الكويت.. خسارة الأبيض 2 الرياضية: صلاح يضع شرطين للانتقال من ليفربول إلى الاتحاد.. وقرار من النادي الإنجليزي 3 الرياضية: مباراة نيوكاسل هي الأخيرة لـ صلاح مع ليفربول قبل الانتقال إلى اتحاد جدة 4 كلوب يتحدث عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول