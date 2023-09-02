مدير الزمالك يكشف حقيقة تقسيط غرامة كهربا مع اللاعب

كشف عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك، حقيقة الموافقة على تقسيط غرامة محمود عبد المنعم "كهربا".

وقال البناني في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: "تقسيط غرامة كهربا؟ هل من الطبيعي أن أوافق على تقسيط الغرامة في ظل وضعنا المالي الحالي؟".

وأضاف "ماحدش صابر عليا فأنا هصبر على الناس؟"

المدير التنفيذي للزمالك أتبع في هذا الصدد "لم يطرح هذا الأمر من الأساس وفي النهاية ستعود أموال الزمالك ليتم صرفها فورا على الاحتياجات العاجلة للنادي".

ويدين كهربا لاعب الأهلي بمبلغ 2 مليون دولار للزمالك حسب حكم الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإضافة إلى فوائد وغرامات التأخير في الدفع.

كهربا لعب في صفوف الزمالك خلال الفترة من 2015 إلى 2019، قبل أن يرحل إلى فريق ديسبورتفيو أفيش البرتغالي على غير رغبة الزمالك، وقبل نهاية عقده مع الفريق.

ومن أفيش، عاد كهربا إلى مصر عبر بوابة الأهلي عام 2020، ليحكم الاتحاد الدولي بأحقية الزمالك في مبلغ 2 مليون دولار نظير فسخ اللاعب لعقده مع النادي دون رغبة النادي.