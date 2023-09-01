في حضور الغائب صلاح.. هاتريك ميتروفيتش يقلب خسارة الهلال لفوز على الاتحاد

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 - 23:23

كتب : FilGoal

ميتروفيتش يحتفل بهدف الهلال أمام الاتحاد

لم يحضر محمد صلاح بنفسه كما وعد الإعلام السعودي، لكن جماهير الهلال ارتدت أقنعة محمد صلاح نكاية في جماهير الاتحاد الساعية لضم النجم المصري منل يفربول.

وفي حضور أقنعة صلاح، فاز الهلال على مضيفه الاتحاد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

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سجل رومارينيو، وكريم بنزيمة، وعبد الرزاق حمد الله أهداف الاتحاد، فيما سجل أليكساندر ميتروفيتش ثلاثة أهداف للهلال، وهدف لـ سالم الدوسري.

الفوز رفع رصيد الهلال إلى 13 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 12 نقطة في المركز الثالث.

التشكيل

نونو سانتو بدأ بـ كريم بنزيمة في هجوم الاتحاد بجانب عبد الرزاق حمد الله، فيما لعب نجولو كانتي بجانب فابينيو في وسط الملعب وسط تواصل استبعاد طارق حامد من القائمة.

من جهة أخرى، بدأ أليكساندر ميتروفيتش في هجوم الهلال، فيما عاد سيرجيو ميلونكوفيتش سافيتش من الإيقاف، تواصل غياب نيمار دا سيلفا للإصابة.

وصف المباراة

بدأت المباراة في التاسعة مساء، وفي التاسعة ودقيقة توقفت لانعداء الرؤية بسبب الشماريخ في المدرجات. توقف دام لثلاث دقائق.

وبعد ربع ساعة هادئة تماما، بدأ الجنون في الدقيقة الـ15 بهدف أول للاتحاد. بينية من حمد الله إلى رومارينيو الذي انفرد بالمرمى وسجل الأول بطريقة رائعة بشباك ياسين بونو.

الهلال رد سريعا، وأدرك التعادل في الدقيقة الـ19 بطريقة رائعة بقدم ميتروفيتش. عرضية من الجهة اليمنى، قابلها ميتروفيتش بتصويبة مباشرة رائعة في المرمى مباشرة.

سيطرة جداوية

باقي دقائق الشوط الأول كان من نصيب اتحاد جدة بامتياز.

حمد الله انفرد في الدقيقة الـ28 تماما بالمرمى، لكنه سدد بوجه قدمه الخارجي بجانب القائم بقليل.

رومارينيو كذلك انفرد في الدقيقة الـ29 وسدد، لكن ياسين بونو تألق أمامه.

وفي الدقيقة الـ37 جاء الهدف الثاني لـ اتحاد جدة بشكل رائع. عرضية من أحمد بامسعود، قابلها بنزيمة بالكعب على طريقة رابح ماجر في المرمى.

الاتحاد لم يكتف بالثنائية، فأضاف عبد الرزاق حمد الله هدفا ثانيا له وثالثا لـ اتحاد جدة في الدقيقة الثامنة من وقت الضائع للشوط الأول. تشتيت خاطئ من سافيتش لتصل الكرة إلى حمد الله الذي يسدد ويسجل الثالث.

مالكوم حاول العودة للهلال وسدد في الدقيقة الـ12 من الوقت الضائع، لكنها اصطدمت بالقائم، لينتهي الشوط الأول بتقدم اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الشوط الثاني

جورج جيسوس بدأ الشوط الثاني بتبديل أول للهلال بدخول ميشيل ديلجادو بدلا من محمد كنو.

منعطف المباراة

كريم بنزيمة انفرد في الدقيقة الـ57 تماما، ولكن ياسين بونو تعملق وتصدى للكرة ببراعة.

بعد دقيقتين فقط، تعرض إيجور كورنادو لإصابة، خرج على إثرها مستبدلا في الدقيقة الـ60، وشارك جواوا جوتا بدلا منه. تبديل قلب مجريات اللقاء تماما لصالح الهلال.

أمواج زرقاء عاتية

الموج الأزرق العاتي بدأ في الدقيقة الـ60 بعد ثوان من خروج كورنادو. عرضية من ميشيل ديلجادو، قابلها ميتروفيتش برأسية تصدى لها مارسيلو جروهي، لكن ميتروفيتش تابعها في المرمى مسجلا الثاني.

اتحاد جدة واصل الهجوم غير المبرر، فعاقبه الهلال بمرتدة رائعة قادها ميشيل ديلجادو وتحصل منها على ركلة جزاء بعد عرقلة من أحمد بامسعود.

ميتروفيتش سدد ركلة الجزاء بنفسه، ليكمل الهاتريك ويسجل الثالث والتعادل للهلال في الدقيقة الـ64.

هاتريك هو الأول لـ ميتروفيتش بقميص الهلال والثاني في تاريخ كلاسيكو السعودية منذ هاتريك تياجو نيفيز عام 2009.

نونو سانتو حاول التدخل هنا. شارك مهند الشنقيطي، وحسن كادش في الدقيقة الـ67 بدلا من مدالله العليان، وأحمد بامسعود.

الهلال كاد يسجل الرابع في الدقيقة الـ68. ركنية نفذها روبن نيفيز، وقابلها مالكوم برأسية تصدى لها جروهي ببراعة.

وفي الدقيقة الـ70 أضاف الهلال الرابع هذه المرة. طولية من وسط الملعب، مهدها سيرجي ميلونكوفيتش سافيتش برأسية وتابعها سالم الدوسري بلمسة بارعة في المرمى مسجلا الرابع.

هدف جعل سالم الدوسري أول لاعب في التاريخ يصل إلى المساهمة العاشرة في تاريخ كلاسيكو السعودية. 5 أهداف و5 صناعات.

محاولات العودة

الاتحاد حاول حفظ ماء الوجه والعودة بالتعادل، وكاد يتحقق له ذلك في الدقيقة الـ78 بعد اختراق من مهند الشنقيطي وتصويبة تصدى لها ياسين بونو ببراعة.

نونو سانتو تدخل مجددا في الدقيقة الـ82 بدخول زكريا هوساوي، وصالح آل جمعان العمري بدلا من عمر هوساوي، ورومارينيو.

ورد جورج جيسوس في الدقيقة الـ86 بخول ناصر الدوسري، وسلمان الفرج بدلا من ياسر الشهراني، وميشيل ديلجادو.

وكاد الهلال ينهي اللقاء تماما في الدقيقة الـ91. مالكوم فيليبي انفرد تماما بالمرمى وسدد في العارضة العلوية بمساعدة جروهي، لتتحول الكرة إلى ركنية.

باقي دقائق المباراة مرت بسلام، لينتهي اللقاء بفوز الهلال بأربعة أهداف مقابل ثلاثة. فوز هو الأول لفريق سعودي على الاتحاد بهد إنهاء الاتحاد للشوط الأول بتقدم بفارق هدفين في التاريخ.

الفوز رفع رصيد الهلال إلى 13 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 12 نقطة في المركز الثالث.

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