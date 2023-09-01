خالد عبد الفتاح: قضيت فترة تاريخية مع الأهلي.. وسبب تعاقدي مع شركة خاصة لتحليل الأداء

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 - 23:01

كتب : حسام نور الدين

خالد عبد الفتاح - الأهلي

أشار خالد عبد الفتاح، لاعب الأهلي إلى أنه يسعى للظهور بشكل قوي مع الفريق في الموسم المقبل وأن المنافسة ستكون صعبة للغاية مع زملائه من أجل اللعب أساسيا.

ويقيم الأهلي معسكرا في النمسا استعدادا للموسم الجديد ويضم بين صفوفه بالطبع خالد عبد الفتاح.

وقال عبد الفتاح عبر موقع الأهلي الرسمي: "الحمد لله، حاليا تعافيت بشكل كبير، بعد الإصابة التي تعرضت لها في نهاية الموسم الماضي، وأجريت جراحة الترقوة، ثم بعدها بأسبوعين بدأت سريعا البرنامج التأهيلي بالجري حول الملعب، وكان هدفي هو اللحاق ببداية فترة الإعداد للموسم الجديد، والتواجد في المعسكر الخارجي".

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وأضاف "الفترة الماضية تاريخية بالنسبة لي بعد انضمامي للنادي الأهلي، حصلت على 4 بطولات مع الفريق في 6 شهور، هذا أمر طبيعي لنادي القرن الإفريقي، لكن كان حدثا مختلفا بالنسبة لي".

وواصل "الأهلي أبلغني بتفعيل بند شراء عقدي من سموحة نهائيا قبل نهاية الدوري بـ ـ4 جولات، وهو أمر أسعدني كثيرا وفخور بتمسك مسؤولي النادي بوجودي".

وأردف "علاقتي مع مارسيل كولر رائعة للغاية، وهو يمتلك خبرات رائعة ويتعامل نفسيا مع اللاعبين بشكل جيد، ويعطي الجميع ثقة كبيرة، ومن يجتهد في التدريبات يحصل على فرصة المشاركة في المباريات".

وأكمل "كولر يمنحني ثقة كبيرة، وهو الأمر الذي يحفزني أنا وزملائي على تقديم أفضل مستوى خلال المباريات، اللاعب دائمًا في حاجة لثقة الجهاز الفني".

وتابع "لعبت في عدة مراكز سواء الظهير الأيمن أو المساك أو الظهير الأيسر، أحاول دائما أن أظهر بالمستوى الجيد، وأن أقدم أقصى جهد في أي مكان يختاره الجهاز الفني، ويشركني من خلاله في أي مباراة".

وأوضح "اختياري للعب في مركز المساك أمام الزمالك في الدور الأول كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لي، وحافز أيضا في نفس الوقت، المشاركة في لقاء القمة لأول مرة بقميص الأهلي، وكنت في حالة تركيز شديدة، وتدربت على مهام هذا المركز، والحمد لله ظهرت بمستوى طيب وفزنا بثلاثية نظيفة".

وأضاف "تعاقدي مع شركة خاصة لتحليل الأداء لتطوير مستواي بصفة مستمرة، شيء طبيعي؛ لأنني أسعى للتطور وأرغب دائما للظهور بأفضل أداء داخل الملعب، كما أن المنافسة مع أكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمد هاني صعبة للغاية، خصوصا أنهم لاعبون دوليون، ولكن أبذل قصارى جهدي للمشاركة أساسيا، وفي النهاية هي رؤية المدير الفني الذي يراه مناسبا سيشارك في المباريات".

وأتم "لا نخشى من أي مباراة، نحن دائما جاهزون لتحمل المسؤولية، ومشاركتي في كأس العالم للأندية كانت تاريخية بالنسبة لي بعدما ظهرت لأول مرة في البطولة مع النادي الأهلي، والأجواء بها دائما مختلفة سواء من حيث المستوى أو الجماهير".

الظهير الأيمن انضم في يناير الماضي وشارك في 27 مباراة مع الأهلي وتوج بـ 4 ألقاب وصنع هدفا وحيدا.

خالد عبد الفتاح الأهلي
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