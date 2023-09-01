"حبة الكرز".. إنتر يختم انتقالاته بضم كلاسين

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 - 22:31

كتب : FilGoal

دافي كلاسيين - إنتر

أعلن إنتر ضم الهولندي دافي كلاسين في صفقة انتقال حر قادما من أياكس لمدة موسم واحد مع خيار التمديد.

وكان بيبي ماروتا المدير التنفيذي لإنتر من قبل أن الصفقة الأخيرة في انتقالات إنتر ستكون بمثابة "حبة الكرز" لخط الوسط.

وبدأ كلاسين مسيرته مع أياكس ورحل في 2017 صوب إيفرتون ثم أعير لفيردر بريمن وعاد لهولندا مجددا في 2020.

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وخاض 41 مباراة دولية بقميص هولندا وسجل 10 أهداف دولية.

صانع الألعاب البالغ 30 عاما تعرض خلال مسيرته لإصاباته عديدة أرقت مسيرته.

وقال الهولندي لموقع النادي: "أتوقع أن التجربة ستكون مرحة، دوري صعب وأسمع الكثير عنه من زملائي السابقين، ولا أطيق الانتظار للبدء".

وأصبح كلاسين اللاعب الـ 12الذي ينضم لصفوف النيراتزوري بعد يان بيسيك ويان سومر ودافيدي فراتيسي وماركوس تورام وخوان كوادرادو وأليكسيس سانشيز ورافائيلي دي جينارو وكارلوس أوجوستو وإيميل أوديرو وماركو أرناتوفيتش وبافار.

دافي كلاسيين إنتر الدوري الإيطالي أياكس
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