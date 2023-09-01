العاشر في اللحظات الأخيرة.. ميلان يضم لوكا يوفيتش

أعلن ميلان ضم الصربي لوكا يوفيتش قادما من فيورنتينا بعقد لمدة موسم واحد فقط.

وبحسب التقارير فأن اللاعب يمتلك بندا بأحقية تمديد التعاقد.

وسيرتدي الصربي البالغ 25 عاما القميص رقم 15.

ويأتي انضمام يوفيتش عقب انتقال لورينزو كولومبو معارا لـ مونزا الإيطالي لنهاية الموسم.

ميلان في الأسابيع الأخيرة ارتبط بالإيراني مهدي طارمي مهاجم بورتو البرتغالي، ثم الإسباني رافا مير وتوقفت بسبب ضيق الوقت، وفي النهاية ضم الصربي.

وخاض يوفيتش (25 عاما) 50 مباراة بقميص الفيولا سجل 13 هدفا وصنع 5 ووصل لنهائي كأس إيطاليا ودوري المؤتمر الأوروبي.

وأصبح الصربي عاشر صفقة تنضم للروسونيري بعد كريستيان بوليسيتش وصامويل شوكويزي ويونس موسى وتيجاني رينديرز وروبن لوفتس تشك ونواه أوكافور وماركو بيليجريني ولوكا روميرو وماركو سبورتيلو.

يوفيتش انضم لريال مدريد في عام 2019 قادما من إينتراخت فرانكفورت ولم يتمكن من الحصول على مقعد أساسي مع الفريق.

وشارك للاعب الصربي صاحب خلال قبل الموسم الماضي في 19 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع 3 آخرين.

وشارك لاعب فرانكفورت السابق مع ريال مدريد في 51 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة 5.

وتوج يوفيتش بقميص ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا مرة واحدة ولقبي دوري إسبانيا وكأس السوبر الإسباني مرتين.