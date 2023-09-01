تحديد صوت عمومية اتحاد الكرة الأخير في حضور جعفر وشكري.. دياموند يهزم المطرية

نجح نادي دياموند في الفوز على المطرية بهدف دون رد، في مباراة تحديد العضو الأخير للجمعية العمومية باتحاد الكرة.

أحمد جعفر النادي :

وكان قد قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة فاصلة بين الفريقن من أجل تحديد المقعد الأخير لممثل الدرجة الرابعة بالجمعية العمومية للاتحاد.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب إيهاب شريف في الدقيقة 35.

ليعلن فوز دياموند، وتمكنه من شغل المقعد الأخير للجمعية العمومية باتحاد الكرة المصري.

وتم نقل المباراة إلى ملعب السكة الحديد، بسبب الإصلاحات التي تتم بملعب اتحاد الشرطة، الذي كان من المقرر أن يستضيف المباراة.

نادي دياموند يلعب بين صفوفه نجوم كبار أمثال، أحمد جعفر لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، وأحمد شكري لاعب الأهلي والمصري، ومصطفى عفرتو لاعب الأهلي السابق.















الجدير بالذكر أن الفريقان تساوى في الجدارة الرياضية بنسبة 3% وفقا لاتحاد الكرة، وعليه أبلغ كلاهما بلعب مباراة فاصلة والفائز يحصل المقعد الأخير بالجمعية العمومية.

دياموند هو النادي الخامس والأخير ممثل الدرجة الرابعة باتحاد الكرة.