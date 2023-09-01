مباشر الدوري الفرنسي - نانت (1) (1) مارسيليا.. جووووووووول هدف رائع لمصطفى

"حبة الكرز".. إنتر يختم انتقالاته بضم كلاسين

العاشر في اللحظات الأخيرة.. ميلان يضم لوكا يوفيتش

تشاكي عاد مجددا.. لوزانو إلى إيندهوفن

من بايرن بـ 70 مليون لـ 3.5 فقط.. كالوم هودسون أودوي إلى نوتنجهام فورست

استراحة الدوري الإيطالي - روما (0) (1) ميلان.. نهاية الشوط الأول

أُغلق الباب في وجه طريد مانشستر.. فشل انتقال جرينوود إلى لاتسيو

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دي مارزيو: لوكا يوفيتش على أعتاب ميلان