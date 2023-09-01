انتهت الدوري الفرنسي - نانت (1) (1) مارسيليا.. نقطة جديدة

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 - 22:01

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - موناكو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نانت ومارسيليا في افتتاح الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

ويبدأ مصطفى محمد اللقاء أساسيا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 73: خروج مصطفى محمد ومشاركة جانجو بدلا منه

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 39: جووووووول مصطفى محمد يسجل التعادل بطريقة رائعة بعدما التف وسدد في الشباك.

ق 20: الحارس يتصدى لتسديدة مصطفى محمد

ق 8: المصائب تتوالى.. طرد مدافع نانت بعد عرقلة لاعب مارسيليا المنفرد

ق 4: إسماعيلا سار يسجل الهدف الأول لمارسيليا بتصويبة صاروخية بعد كرة مرتدة من الحارس

بداية اللقاء

مصطفى محمد نانت مارسيليا الدوري الفرنسي
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