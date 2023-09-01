انتهت الدوري الفرنسي - نانت (1) (1) مارسيليا.. نقطة جديدة
الجمعة، 01 سبتمبر 2023 - 22:01
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نانت ومارسيليا في افتتاح الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.
ويبدأ مصطفى محمد اللقاء أساسيا.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.
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انتهت
ق 73: خروج مصطفى محمد ومشاركة جانجو بدلا منه
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 39: جووووووول مصطفى محمد يسجل التعادل بطريقة رائعة بعدما التف وسدد في الشباك.
ق 20: الحارس يتصدى لتسديدة مصطفى محمد
ق 8: المصائب تتوالى.. طرد مدافع نانت بعد عرقلة لاعب مارسيليا المنفرد
ق 4: إسماعيلا سار يسجل الهدف الأول لمارسيليا بتصويبة صاروخية بعد كرة مرتدة من الحارس
بداية اللقاء
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