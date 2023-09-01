تشاكي عاد مجددا.. لوزانو إلى إيندهوفن

عاد إرفينج لوزانو مجددا لـ إيندهوفن الهولندي قادما من نابولي الإيطالي بعقد يمتد لـ 5 سنوات.

وارتدى لوزانو المُلقب بـ "تشاكي" من قبل قميص إيندهوفن بين 2017 وحتى 2019 وانضم لصفوف نابولي آنذاك.

وخاض بقميص نابولي 155 مباراة وسجل 30 هدفا وصنع 17 وتوج بلقب كأس إيطاليا والدوري الإيطالي.

هداف دوري أبطال كونكاكاف ونجم منتخب المكسيك قال عبر الموقع الرسمي عقب انضمامه: "كانت رغبة متبادلة وأردت عائلتي عودتي لإيندهوفن مجدا، وأنتظر المشاركة وخوض الدقائق وتقديم أداءً رائعا".

وبقميص إيندهوفن سجل 40 هدفا وصنع 23 في جميع المسابقات وتوج بلقب الدوري الهولندي.

ولم يستمر المكسيكي مع نابولي حيث حاول النادي تجديد تعاقده الذي ينتهي في 2024 مع تقليص راتبه لكنه رفض.

وقال أوريليو دي لاورينتيس رئيس النادي في وقت سابق: "لا اعتقد أنه شخصا غبيا، وعندما يتواجد في معسكر الفريق سيفهم أن أفضل شيء له تجديد التعاقد أو اتخاذ خيار آخر".

وفضل لوزانو الرحيل والعودة من جديد حيث بدأ تجربته الأوروبية، بعدما لم يتواجد في قائمة نابولي بأول جولتين في الدوري.