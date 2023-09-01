من بايرن بـ 70 مليون إلى 3.5 فقط.. كالوم هودسون أودوي إلى نوتنجهام فورست

أعلن نوتنجهام فورست عن تعاقده مع كالوم هودسون أودوي جناح تشيلسي في اليوم الأخير لسوق الانتقالات الصيفية.

وتمت الصفقة مقابل 3.5 مليون يورو فقط، بحسب موقع ترانسفير ماركت.

ولوقت طويل كان جناح البلوز هدفا للعملاق الألماني بايرن ميونيخ، حيث تطورت المفاوضات في عام 2020 إلى أن وصلت لرقم بحجم 70 مليون جنيه استرليني.

تشيلسي رفض كل عروض البافاري وتمسك بلاعبه الواعد آنذاك، ولكن الأمور لم تستمر على نفس النسق بعد ذلك.

انتقل أودوي إلى باير ليفركوزن على سبيل الإعارة في صيف 2022، وعاد من الإعارة ليتم بيعه الآن.

في تلك الإعارة لعب هودسون أودوي 21 مباراة، وسجل خلالها هدفا واحدا وصنع مثله.

أما مع تشيلسي، فقد لعب 126 مباراة، وسجل 16 هدفا وصنع 22.

على صعيد آخر، أعلن نوتنجهام أيضا عن تعاقده مع الأرجنتيني نيكولاس دومينيجيز قادما من بولونيا بعقد يمتد لـ 5 مواسم.

وحسم نوتنجهام تعاقده مع نونو تافاريس ظهير أرسنال على صعيد الإعارة.