انتهت الدوري الإيطالي - روما (1) (2) ميلان.. فوز الشياطين في العاصمة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لقمة الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي بين روما وميلان.

يتواجد روميلو لوكاكو على مقاعد بدلاء روما عقب 24 ساعة من انضمامه.

ويبدأ ميلان اللقاء بالتشكيل ذاته الذي حقق الفوز في أول جولتين.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90+3: جووووووول سبيناتزولا يسجل هدفا بتسديدة قوية ترتطم بالدفاع وتسكن الشباك.

ق 60: طرد فيكايو توموري مدافع ميلان

ق 48: جووووووووووول عرضية من كالابريا وتسديدة على الطائر من لياووو يسجل بها الهدف الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 30: خروج حسام عوار ومشاركة لورينيزو بيليجريني في تغيير اضطراري لروما

ق 21: باتريشيو يمنع هدفا محققا من بوليسيتش.

ق 15: توغل من لياو وعرضية سدها رينديرز ترتطم بالدفاع لركنية

ق 9: جوووول ركلة جزاااء جيرو يسجل الهدف الأول لميلان

ق 7: ركلة جزاء يتحصل عليها لوفتس تشك بعد عرقلة من الحارس

بداية اللقاء