خبر في الجول - بلدية المحلة يضم لاعب بيراميدز

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 - 21:29

كتب : عمرو نبيل

محمد عادل "أمو"

حسم بلدية المحلة صفقة جديدة في إطار الاستعدادات لخوض منافسات الدوري المصري الممتاز في موسمه الجديد 2023-2024.

وعلم FilGoal.com أن بلدية المحلة قد أتم اتفاقه للحصول على محمد عادل لاعب بيراميدز على سبيل الإعارة لمدة موسم.

اللاعب انتقل لتوه إلى صفوف بيراميدز بصورة نهائية، حيث اشتراه من نادي مصر للمقاصة.

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وكان FilGoal.com قد علم أن ثلاثي الزمالك ماجد هاني وحسام أشرف وطارق علاء سينضم لبلدية المحلة لمدة موسم على سبيل الإعارة.

الفريق عاد إلى الدوري الممتاز رفقة زد والجونة بنهاية منافسات الدرجة الثانية للموسم الماضي، فيما هبط أسوان وغزل المحلة وحرس الحدود.

صفقات بلدية المحلة الصيفية:

عبد الله محمود من المقاولون العرب

أحمد رضا من وادي دجلة

إبراهيم شتا من بيراميدز

محمد الزافراني من برشلونة بي

مهاب أشرف من سموحة

البوروندي محمد ألاميسي

كريم أشرف من دكرنس

يوسف حسن من بورتو السويس

محمد أشرف من بورتو السويس

محمد عبد الناصر من فاركو

مؤمن راضي من إنبي

محمد عادل الدوري المصري بلدية المحلة مصر للمقاصة بيراميدز
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