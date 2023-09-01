التشكيل - لوكاكو على دكة روما مع عودة مورينيو.. وميلان دون أي تغيير للمباراة الثالثة

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 - 21:08

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - روما

يتواجد روميلو لوكاكو على دكة بدلاء روما في الظهور الأول له مع الفريق عقب انضمامه قادما من تشيلسي على سبيل الإعارة أمام ميلان في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

ويحل ميلان ضيفا على روما في ملعب الأولمبيكو.

ويظهر جوزيه مورينيو لأول مرة على دكة بدلاء روما بعد نهاية إيقافه، ويغيب باولو ديبالا بسبب الإصابة.

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في المقابل لم يُجر ستيفانو بيولي أي تغيير على فريقه للمباراة الثالثة على التوالي بعدما حقق الفوز في أول جولتين.

وجاء تشكيل روما:

حراسة المرمى: روي باتريشيو

الدفاع: دييجو يورينتي – كريس سمولينج – جانليوكا مانشيني

الوسط: نيكولو زاليوسكي – حسام عوار – براين كريستانتي - لياندرو باريديس – زكي شيلك

الهجوم: أندريا بيلوتي – ستيفن الشعراوي

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وجاء تشكيل ميلان:

حراسة المرمى: مايك ماينيان

الدفاع: دافيدي كالابريا – ماليك تشاو – فيكايو توموري – ثيو هيرنانديز

الوسط: روبن لوفتس تشك – رادي كرونيتش – تيجاني رينديرز

الهجوم: كريستيان بوليسيتش – أوليفييه جيرو – رافائيل لياو

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وحقق ميلان العلامة الكاملة وتصدر الترتيب برصيد 6 نقاط.

بينما حصد روما نقطة وحيدة بعد تعادل وخسارة في أول جولتين.

يذكر أن مباراتي الموسم الماضي انتهت بالتعادل سواء في الأولمبيكو أو سان سيرو.

روما ميلان الدوري الإيطالي التشكيل
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