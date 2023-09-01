"حلمه أصبح حقيقة".. جواو فيليكس ينضم إلى برشلونة

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 - 23:20

كتب : FilGoal

جواو فيليكس - برشلونة

آخر الصفقات في آخر اللحظات.. اختتم برشلونة سوق الانتقالات الصيفية بالتعاقد مع جواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد.

وجاءت الصفقة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، بعد انتقال أنسو فاتي إلى برايتون.

وصرّح جواو فيليكس عن مستقبله لـ فابريزيو رومانو سابقا قائلا: "أود اللعب لـ برشلونة، دائما ما كان خياري الأول أن انضم لصفوف برشلونة".

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وأضاف "كان حلمي منذ أن كنت طفلا، إذا تحقق سيكون حلما تحول إلى حقيقة بالنسبة لي".

والآن جواو حقق حلمه بالفعل.

وكان فيليكس قد انضم إلى صفوف أتلتيكو مدريد في صيف 2019 قادما من بنفيكا في صفقة كبرى بقيمة 127 مليون يورو.

وخاض فيليكس (23 عاما) 131 مباراة بقميص أتليتكو سجل خلالها 34 هدفا وصنع 18.

وانتقل اللاعب في يناير الماضي إلى تشيلسي على سبيل الإعارة.

وشارك فيليكس مع تشيلسي خلال فترة الإعارة في 20 مباراة وخلالهم سجل أربعة أهداف.

ولم يشارك اللاعب البرتغالي في أي مباراة مع أتليتكو مدريد منذ بداية الموسم الحالي.

وبذلك يحسم الفريق الكتالوني صفقته الصيفية الخامسة والأخيرة، حيث تعاقد مع أوريول روميو لاعب وسط جيرونا مقابل 3.4 مليون يورو.

أيضا تعاقد برشلونة مع إلكاي جوندوجان لاعب وسط مانشستر سيتي، وإنيجو مارتينيز مدافع أتلتيك بلباو، في صفقتي انتقال حر، بينما ضم الظهير البرتغالي جواو كانسيلو على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي.

أما على مستوى الراحلين، فقد انتقل عثمان ديمبيلي إلى باريس سان جيرمان، وفرانك كيسي إلى أهلي جدة، ونيكو جونزاليس إلى بورتو، بينما فعَّل أتلتيكو مدريد وسبورتنج لشبونة خيار شراء كل من أنطوان جريزمان وفرانشيسكو ترينكاو على الترتيب.

أيضا رحل سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا وصامويل أومتيتي وأليكس كويادو في صفقات انتقال حر.

فيما خرج على سبيل الإعارة كل من: أنسو فاتي إلى برايتون، وكليمون لونجليه إلى أستون فيلا، وسيرجينيو ديست إلى أيندهوفن، وخوليان أراوخو إلى لاس بالماس، وبابلو توري إلى جيرونا، وشادي رياض إلى ريال بيتيس، وإستانيس بيدرولا إلى سامبدوريا، وأليكس فالي إلى ليفانتي.

جواو فيليكس برشلونة الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد
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