تشكيل الاتحاد – بنزيمة أساسي رغم الإصابة.. وتواجد فابينيو أمام الهلال

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 - 19:51

كتب : FilGoal

أحمد بامسعود - اتحاد جدة

يبدأ كريم بنزيمة كأساسي بشكل طبيعي أمام الهلال رغم خروجه من اللقاء الماضي مصابا، فيما يتواجد فابينيو في وسط الملعب كذلك.

أعلن نونو سانتو مدرب الاتحاد، تشكيل فريقه لمواجهة الهلال بعد قليل في قمة الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

تشكيل الاتحاد شهد البدء بـ فابينيو في وسط الملعب رغم الشكوك، وبجانب نجولو كانتي، فيما تواصل غياب طارق حامد عن القائمة.

أخبار متعلقة:
تشكيل الهلال – تمبكتي بديل لأول مرة وتواصل غياب نيمار أمام الاتحاد سكاي: عرض اتحاد جدة لضم صلاح وصل لـ 200 مليون إسترليني أثليتك: ليفربول رفض عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح الاتحاد يتمم اتفاقه مع مدافع المجد السكندري

من جهة أخرى، يبدأ بنزيمة في الهجوم رغم خروجه اللقاء الماضي مصابا، وبجانب حمد الله.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:

حارس: مارسيلو جروهي.

الدفاع: مدالله العليان – أحمد شراحيلي – عمر هوساوي – أحمد بامسعود.

الوسط: فابينيو – نجولو كانتي.

أمامهما: إيجور كورنادو – رومارينيو.

الهجوم: كريم بنزيمة – عبد الرزاق حمد الله.

الدوري السعودي الهلال الاتحاد
نرشح لكم
مباشر كلاسيكو السعودية - الاتحاد ضد الهلال.. استئناف المباراة تشكيل الهلال – تمبكتي بديل لأول مرة وتواصل غياب نيمار أمام الاتحاد أثليتك: ليفربول رفض عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح رئيس يويفا يحسم الجدل حول مشاركة الأندية السعودية في البطولات الأوروبية رئيس يويفا: الدوري السعودي؟ تعاقدوا مع لاعبين في نهاية مسيرتهم و آخرون لا يملكون الطموح مواعيد مباريات الجمعة 1 سبتمبر 2023- الدوري الإنجليزي وقمة إيطالية وكلاسيكو السعودية كلاسيكو السعودية - موقف نيمار وبنزيمة من قمة الاتحاد والهلال اختيار إجباري.. اتحاد جدة يتعاقد مع مدافع التعاون
أخر الأخبار
التشكيل - لوكاكو على دكة روما مع عودة مورينيو.. وميلان دون أي تغيير للمباراة الثالثة 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر كلاسيكو السعودية - الاتحاد ضد الهلال.. استئناف المباراة 18 دقيقة | السعودية
عودة كاملة وليست مؤقتة.. جوني إيفانز إلى مانشستر يونايتد لمدة موسم ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الاتحاد – بنزيمة أساسي رغم الإصابة.. وتواجد فابينيو أمام الهلال ساعة | السعودية
تشكيل الهلال – تمبكتي بديل لأول مرة وتواصل غياب نيمار أمام الاتحاد ساعة | السعودية
دي مارزيو: لوكا يوفيتش على أعتاب ميلان ساعة | الكرة الأوروبية
"الفاكس" يضرب مجددا.. فشل صفقة انتقال بالينيا إلى بايرن ميونيخ ساعة | ميركاتو
لونجليه إلى أستون فيلا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الزمالك (30)-(31) الكويت.. خسارة الأبيض 2 الرياضية: صلاح يضع شرطين للانتقال من ليفربول إلى الاتحاد.. وقرار من النادي الإنجليزي 3 الرياضية: مباراة نيوكاسل هي الأخيرة لـ صلاح مع ليفربول قبل الانتقال إلى اتحاد جدة 4 كلوب يتحدث عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول