تشكيل الاتحاد – بنزيمة أساسي رغم الإصابة.. وتواجد فابينيو أمام الهلال

يبدأ كريم بنزيمة كأساسي بشكل طبيعي أمام الهلال رغم خروجه من اللقاء الماضي مصابا، فيما يتواجد فابينيو في وسط الملعب كذلك.

أعلن نونو سانتو مدرب الاتحاد، تشكيل فريقه لمواجهة الهلال بعد قليل في قمة الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

تشكيل الاتحاد شهد البدء بـ فابينيو في وسط الملعب رغم الشكوك، وبجانب نجولو كانتي، فيما تواصل غياب طارق حامد عن القائمة.

من جهة أخرى، يبدأ بنزيمة في الهجوم رغم خروجه اللقاء الماضي مصابا، وبجانب حمد الله.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:

حارس: مارسيلو جروهي.

الدفاع: مدالله العليان – أحمد شراحيلي – عمر هوساوي – أحمد بامسعود.

الوسط: فابينيو – نجولو كانتي.

أمامهما: إيجور كورنادو – رومارينيو.

الهجوم: كريم بنزيمة – عبد الرزاق حمد الله.