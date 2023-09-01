تشكيل الهلال – تمبكتي بديل لأول مرة وتواصل غياب نيمار أمام الاتحاد

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 - 19:43

كتب : FilGoal

الهلال

تواصل غياب نيمار دا سيلفا رغم ما أثير عن احتمالية تواجده بالقائمة، فيما تواجد حسان تمبكتي على مقاعد بدلاء الهلال لأول مرة أمام الاتحاد.

أعلن جورج جيسوس مدرب الهلال، تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

الهلال سيبدأ قمة الجولة بـ كاليدو كوليبالي في الدفاع، فيما يلعب سيرجيو ميلينكوفيتش سافيتش في وسط الملعب بعد العودة من الإيقاف.

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ويبدأ ألكساندر ميتروفيتش في الهجوم، فيما يتواجد حسان تمبكتي المدافع الأغلى في تاريخ السعودية لأول مرة على مقاعد البدلاء بعد انضمامه.

وتواصل غياب نيمار دا سيلفا كذلك للإصابة التي يتم تجهيزه منها.

وجاء تشكيل الهلال كالتالي:

حارس: ياسين بونو.

الدفاع: سعود عبد الحميد – كاليدو كوليبالي – علي آل بليهي – ياسر الشهراني.

الوسط: محمد كنو – روبن نيفيز.

أمامهما: سيرجيو ميلينكوفيتش سافيتش – فيليبي مالكوم – سالم الدوسري.

الهجوم: أليكساندر ميتروفيتش.

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