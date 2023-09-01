دي مارزيو: لوكا يوفيتش على أعتاب ميلان

اقترب ميلان الإيطالي من ضم مهاجما قبل ساعتين تقريبا على نهاية سوق الانتقالات الصيفية، وهو الصربي لوكا يوفيتش.

ميلان في الأسابيع الأخيرة ارتبط بالإيراني مهدي طارمي مهاجم بورتو البرتغالي، ثم الإسباني رافا مير وتوقفت بسبب ضيق الوقت.

وسينضم يوفيتش معارا لميلان لمدة موسم دون دفع أي قيمة، وسيدفع ميلان راتب اللاعب بشكل كامل.

وأشار "جانليوكا دي مارزيو" الصحفي المختص بالانتقالات في إيطاليا أن اللاعب في طريقة للانتقال لمقر ميلان للتوقيع بعد موافقته على العرض.

وسوقع يوفيتش على عقد لمدة موسمين مع فيورنتينا حتى نهاية شهر يونيو 2024 مع خيار التجديد لموسمين إضافيين في الصيف الماضي.

وخاض يوفيتش (25 عاما) 50 مباراة بقميص الفيولا سجل 13 هدفا وصنع 5 ووصل لنهائي كأس إيطاليا ودوري المؤتمر الأوروبي.

يوفيتش انضم لريال مدريد في عام 2019 قادما من إينتراخت فرانكفورت ولم يتمكن من الحصول على مقعد أساسي مع الفريق.

وشارك للاعب الصربي صاحب خلال قبل الموسم الماضي في 19 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع 3 آخرين.

وشارك لاعب فرانكفورت السابق مع ريال مدريد في 51 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة 5.

وتوج يوفيتش بقميص ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا مرة واحدة ولقبي دوري إسبانيا وكأس السوبر الإسباني مرتين.