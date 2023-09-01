"الفاكس" يضرب مجددا.. فشل صفقة انتقال بالينيا إلى بايرن ميونيخ

وصل جواو بالينيا لاعب وسط فولام إلى ألمانيا للانتقال إلى بايرن ميونيخ. أجرى الكشف الطبي، والتقط الصور بقميص بايرن ميونيخ، ولكن منذ متى كان ذلك يكفي لإتمام الصفقة؟

واقعة غريبة حدثت بحلول ساعة إغلاق سوق الانتقالات في ألمانيا رسميا، حيث فشل انتقال لاعب الوسط البرتغالي إلى البافاري بسبب عدم وصول أوراق الاستغناء من جانب النادي اللندني.

وقال كيري هاو مراسل قناة سبورت1 الألمانية: "جنون! لم يأت الاستغناء من لندن. انتقال جواو بالينيا إلى بايرن ميونيخ قد فشل".

وتعيد الواقعة إلى الأذهان ما حدث في صيف 2015 بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد بشأن انتقال حارس الأخير دافيد دي خيا.

وكان الطرفان قد أتما الاتفاق على كل شيء، ولكن وصلت الأوراق بواسطة الفاكس متأخرا إلى إسبانيا بعد إغلاق سوق الانتقالات، لترفض رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" تسجيل الصفقة.

وكان بالينيا قد انضم إلى فولام بعقد مدته 5 سنوات، قادما من سبورتينج لشبونة البرتغالي مقابل 20 مليون يورو في صيف العام الماضي 2022.

بالينيا (28 عامًا) بدأ مسيرته في ناشئي سبورتنج لشبونة، ولعب معارًا لأندية موريرينسي وبيلينينسيس وسبورتنج براجا، ومع الأخير ظفر بلقب كأس البرتغال في 2020.

وخاض بالينيا إجمالًا 94 مباراة بقميص سبورتنج لشبونة، سجل خلالها 7 أهداف، وقاده للفوز بلقب الدوري البرتغالي التاريخي الغائب في 2021، بالإضافة إلى كأس البرتغال 2021 و2022، وكأس السوبر البرتغالي 2021.

وفي إنجلترا تألق اللاعب مع فولام، حيث شارك في 43 مباراة وسجل 5 أهداف.