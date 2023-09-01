نهاية السوق الأقل تكلفة.. برشلونة يتعاقد مع كانسيلو

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 - 23:46

كتب : FilGoal

جواو كانسيلو

أعلن نادي برشلونة رسميا عن تعاقده مع البرتغالي جواو كانسيلو ظهير مانشستر سيتي على سبيل الإعارة لمدة موسم وحيد.

ووفقا لصحيفة سبورت الكتالونية فإن برشلونة سيدفع الجزء الأكبر من راتب كانسيلو خلال الموسم مع تحمل مانشستر سيتي لجزء منه.

ونشأ كانسيلو في صفوف بنفيكا، ثم غادره في 2014 إلى فالنسيا، وبعد 3 مواسم مع الخفافيش انتقل إلى إنتر ميلان في 2017 على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

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بعد نهاية الإعارة انتقل كانسيلو إلى يوفنتوس في 2018، وبعد عام واحد انتقل إلى مانشستر سيتي.

كانسيلو - 29 عاما - انتقل إلى صفوف بايرن معارا في يناير الماضي مع إمكانية الشراء بنهاية الموسم، بعد خلافات مع المدرب بيب جوارديولا.

على الجانب الآخر لم يفعل بايرن بند الشراء، ليعود إلى ناديه الإنجليزي هذا الصيف.

ولعب الظهير البرتغالي 15 مباراة في الدوري الألماني، وسجل هدفا وصنع 4.

وتوج كانسيلو مع بايرن ميونيخ بالدوري الألماني، بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند في الجولة الأخيرة.

وبذلك يحسم الفريق الكتالوني صفقته الصيفية الخامسة، بعد تعاقده مع أوريول روميو لاعب وسط جيرونا مقابل 3.4 مليون يورو.

أيضا تعاقد برشلونة مع إلكاي جوندوجان لاعب وسط مانشستر سيتي، وإنيجو مارتينيز مدافع أتلتيك بلباو، في صفقتي انتقال حر، واستعارة جواو فيليكس.

أما على مستوى الراحلين، فقد انتقل عثمان ديمبيلي إلى باريس سان جيرمان، وفرانك كيسي إلى أهلي جدة، ونيكو جونزاليس إلى بورتو، وعبد الصمد الزلزولي إلى ريال بيتيس، بينما فعَّل أتلتيكو مدريد وسبورتنج لشبونة خيار شراء كل من أنطوان جريزمان وفرانشيسكو ترينكاو على الترتيب.

أيضا رحل سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا وصامويل أومتيتي وأليكس كويادو في صفقات انتقال حر.

فيما خرج على سبيل الإعارة كل من: أنسو فاتي إلى برايتون، وكليمون لونجليه إلى أستون فيلا، وسيرجينيو ديست إلى أيندهوفن، وخوليان أراوخو إلى لاس بالماس، وبابلو توري إلى جيرونا، وشادي رياض إلى ريال بيتيس، وإستانيس بيدرولا إلى سامبدوريا، وأليكس فالي إلى ليفانتي.

جواو كانسيلو الدوري الإسباني برشلونة مانشستر سيتي
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