أحمد نبيل كوكا: كولر تمسك باستمراري مع الأهلي.. وهذا هو مركزي المفضل

تحدث أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي عن معسكر الإعداد في النمسا وطموحاته في الفترة المقبلة تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر.

وقال كوكا في حواره مع موقع الأهلي: "طموحي في الموسم المقبل حصد العديد من البطولات، وبالتأكيد سنخوض موسمًا صعبًا وتحديات كبيرة، وكل اللاعبين لديهم نفس الرغبة في الفوز بأي بطولة يشارك فيها الأهلي".

وأضاف "المنافسة في وسط الملعب ستكون صعبة في ظل تواجد لاعبين كبار ودوليين، ولكن كل المراكز في الفريق تشهد تنافسا شديدا، وأنا أتدرب بمنتهى القوة، وأسعى لأن أكون على قدر المسئولية، وأحافظ على نفسي وتركيزي، وأعمل على الاستفادة من المعسكر الحالي والوصول لجاهزية جيدة".

وواصل "شاركت مع الفريق في نهاية الموسم الماضي خلال مباريات مهمة، وقدمت مستوى جيدا، وهو ما ساعدني على الدخول للموسم الجديد بمعنويات عالية، وسأعمل على بذل قصارى جهدي لتقديم الأفضل خلال الموسم الجديد".

وعن تجربة المنتخب الأولمبي قال: "بطولة الأمم الإفريقية مع المنتخب الأولمبي كانت مهمة بالنسبة لنا، وكنا نتعرض للانتقادات خلال التصفيات المؤهلة للبطولة، ورغم الفوز في معظم المباريات كنا نتعرض للانتقادات، لكن مع بداية البطولة بالمغرب حصلنا على دعم كبير، وأكملنا مشوارنا بنجاح حتى الوصول إلى النهائي وتقدمنا بهدف على المغرب، ولكن تم طرد أحد اللاعبين وخسرنا بصعوبة".

وأكمل "رؤية الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي، بشأن اختيار اللاعبين الثلاثة الكبار للمشاركة في الأولمبياد لا تشغلني أو تشغل أي لاعب حاليًا، مازال الحديث مبكرا للغاية حول هذا الملف، وأي لاعب سينضم من العناصر أصحاب الخبرات سيكون إضافة بكل تأكيد".

وواصل كوكا "لعبت بجوار أغلب عناصر خط الوسط بالأهلي، وكلهم عناصر مميزة، ولذلك أشعر بالراحة بجوار أي لاعب منهم فهم من أصحاب الخبرات الدولية".

وعن إمكانية الرحيل قال: "تلقيت عروضًا للخروج معارًا من الأهلي، وكنت أرحب بفكرة الانضمام لأي نادٍ بشكل مؤقت، ولكن كولر تمسك بوجودي في الفريق ورفض إعارتي لأي نادٍ، وأنا واحد من أبناء النادي ومصلحة الأهلي هي الأهم".

وأوضح "كولر دائمًا ما يتحدث معي بشكل جيد، وأكد لي أنني لاعب مهم ولي دور مع الفريق، ورفض رحيلي معارًا في الموسم الماضي، وبالنسبة لي ذلك شيء كبير للغاية، وسأسعى للعب أساسيا والتمسك بفرصة المشاركة".

وأضاف "أحلامي مع الأهلي خلال الموسم الجديد المشاركة في كأس العالم للأندية، وأتمنى تحقيق دوري أبطال إفريقيا أيضًا، وأن يكون لي دور مؤثر مع الفريق، وكذلك أطمح لتحقيق لقب المونديال مع الفريق وأشارك بصورة أساسية".

وحول المركز الأفضل بالنسبة له، قال: "في بدايتي مع المدرب السابق بيتسو موسيماني ظهرت في مركز الظهير الأيسر، وكنت أتمنى اللعب في مركز الوسط المدافع وهو المكان المفضل بالنسبة لي".

وواصل "مثلي الأعلى محليًا الكابتن أحمد حسن، وعالميًا نجولو كانتي. وياسر رضوان هو أهم مدرب في مرحلة الناشئين بالنسبة لي، الذي ساعدني كثيرًا وساهم في تصعيدي للفريق الأول، وله فضل كبير علي".

وأردف "الأهلي نادٍ كبير يريد الفوز بكل بطولة يشارك فيها، وهو ما نسعى إليه بدءًا من المعسكر الحالي الذي نستعد فيه لارتباطات الموسم الجديد، وبالتأكيد كانت فترة راحة جيدة لمدة 20 يومًا، ومعسكر النمسا رائع والملاعب جيدة والأجواء مميزة".

وأضاف "معظم لاعبي الأهلي الكبار يتحدثون مع اللاعبين الشباب ويحفزونهم من أجل الظهور بشكل قوي مع الفريق، وأي لاعب داخل النادي يتعرض للضغوط والانتقادات، لكن من الصعب الرد، لأن التركيز فقط داخل المستطيل الأخضر، من الوارد أن يتراجع مستوى أي لاعب، ولكن ندرك تواجدنا في نادٍ كبير وقيمته، ومدى الصعوبات في ظل المطالب الدائمة بالمنافسة على كل البطولات".

وتابع "تم تصعيد عدد كبير من اللاعبين الناشئين للفريق الأول في السنوات الأخيرة والفريق الأول حاليًا يضم لاعبين من أعمار مختلفة من 18 و 19 و 20 عامًا، ودائمًا أبناء النادي يكون لهم تأثير جيد في الأهلي".

واختتم "أشكر جماهير النادي الأهلي على دعمهم ومساندتهم لكل اللاعبين في الموسم المنقضي، وحضورهم بعض المباريات في دوري أبطال إفريقيا بالسعة الكاملة كان من أهم الدوافع للتويج باللقب، ونعدهم بأننا سنبذل قصارى جهدنا من أجل حصد المزيد من الألقاب وإسعادهم بصفة مستمرة".

وتوج الأهلي بـ 5 بطولات تحت قيادة كولر، هم الدوري المصري (2022-2023) وكأس مصر (2021-2022) وكأس السوبر المصري "مرتين" ودوري أبطال إفريقيا 2023.

ويستعد الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية للمرة الرابعة على التوالي.