الـ 12.. صبري رحيل إلى الجونة

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 - 18:17

كتب : FilGoal

الاتحاد - البنك الأهلي - صبري رحيل

أعلن نادي الجونة ضم المخضرم صبري رحيل في صفقة انتقال حر.

صبري رحيل

النادي : الجونة

الجونة

وعلم FilGoal.com أن رحيل وقع في وقت سابق على عقود انضمامه للجونة لمدة موسمين بعد نهاية تعاقده مع الاتحاد السكندري كما بدأ اللاعب في المشاركة مع الفريق في فترة الإعداد.

وسيشارك الفريق بالدوري الممتاز في الموسم المقبل بعد صعوده من دوري الدرجة الثانية.

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ولعب رحيل لمدة ثلاثة مواسم مع الاتحاد السكندري بعد الانضمام للفريق في 2019 قادما من الأهلي.

وشارك رحيل مع الاتحاد السكندري في 96 مباراة وخلالهم صنع تسعة أهداف.

صاحب الـ 35 عاما سيلعب بالفريق الرابع خلال الدوري الممتاز منذ بداية مسيرته بعد أن لعب في صفوف الاتحاد السكندري والأهلي والزمالك.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الجونة قد حصل على توقيع كمال أبو الفتوح لاعب إيسترن كومباني لمدة 3 سنوات.

وضم الفريق قبل ذلك كل من أليو جاتا من بترول أسيوط وحسام الصانع من البنك الأهلي وأحمد مسعود من المصري ومحمد الصباحي من وعبد الله هاشم وحسن الحطاب من شبان قنا وهاني عادل من غزل المحلة وجلال فارس لاعب الأهلي وكمال أبو الفتوح وأحمد عبد الرسول وحسام محمد.

وكان الجونة أعلن التعاقد مع علاء عبد العال لتدريب الفريق في الموسم المقبل.

صبري رحيل الجونة الدوري المصري
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