إنقاذ عاجل.. مانشستر يونايتد يعلن ضم ريجيلون

أعلن مانشستر يونايتد عن تعاقده مع الإسباني سيرخيو ريجيليون ظهير أيسر توتنام هوتسبر لمدة موسم على سبيل الإعارة..

وبحسب شبكة "ذا أثليتك" الموثوقة أن ظهير توتنام سينتقل إلى يونايتد دون وجود أي بند بنية الشراء.

ويمكن لتوتنام كسر عقد الإعارة في يناير المقبل، وكذلك سيغطي النادي تكاليف رواتبه.

ويسعى يونايتد لتأمين مركز الظهير الأيسر بعد تعرض لوك شاو لإصابة سيغيب بسبب لأشهر، بينما يغيب تيريل مالاسيا أيضا.

🇪🇸➡️🔴 Sergio Reguilon has signed up for the 2023/24 season! 💪#MUFC — Manchester United (@ManUtd) September 1, 2023

وقضى الإسباني الموسم الماضي معارا لصفوف أتليتكو مدريد الإسباني واكتفى بخوض 12 مباراة فقط.

وانضم ريجيلون في صيف 2020 قادما من ريال مدريد وخاض مع الديوك اللندنية 67 مباراة سجل خلالها هدفين فقط.

وتدرج ريجيلون في ناشئين ريال مدريد وقضى موسما وحيدا بقميص الملكي وتوج بلقب كأس العالم للأندية 2018.

كما أعير لإشبيلة وتوج بلقب الدوري الأوروبي موسم 2019-20.

وبذلك يصل مجموع صفقات مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية إلى 6، حيث تعاقد مع راسموس هويلوند مهاجم أتالانتا مقابل 75 مليون يورو، وميسون ماونت صانع ألعاب تشيلسي مقابل 65 مليون يورو.

أيضا تعاقد مع الحارس أندري أونانا من إنتر ميلان مقابل 52.5 مليون يورو، والحارس التركي ألتاي بايندير من فنربخشة مقابل 5 مليون يورو، واستعاد خدمات مدافعه السابق جوني إيفانز في صفقة انتقال حر من ليستر سيتي.