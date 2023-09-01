بي إن سبورتس: ريال بيتيس يحصل على خدمات الزلزولي

في خطوة مفاجئة رغم تألقه في فترة الإعداد، اقترب عبد الصمد الزلزولي بشدة من مغادرة برشلونة هذا الصيف، متوجها إلى الأندلس، حيث يلعب ريال بيتيس في مدينة إشبيلية.

وبحسب شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، فإن ريال بيتيس حصل على 50% من بطاقة عبد الصمد الزلزولي من برشلونة مقابل 10 مليون يورو.

ووقع الزلزولي على عقد مع فريقه الجديد حتى عام 2028.

الزلزولي قضى الموسم الماضي معارا من برشلونة إلى أوساسونا، إذ سجل أربعة أهداف في 28 مباراة خاضها.

صاحب الـ21 عاما اختار تمثيل المنتخب المغربي عوضا عن إسبانيا، وشارك بالفعل رفقة المنتخب الأول ومختلف المنتخبات العمرية.

الزلزولي سيكون الراحل التاسع عن برشلونة هذا الصيف بعد بيع عثمان ديمبيلي إلى باريس سان جيرمان، وفرانك كيسي إلى أهلي جدة، ونيكو جونزاليس إلى بورتو، بجانب إعارة أنسو فاتي إلى برايتون، وكيلمون لانجليه إلى أستون فيلا، ونهاية تعاقد صامويل أومتيتي، وسيرخيو بوسكيتس، وجوردي ألبا.

تأتي تلك الخطوة مع اقتراب إعلان برشلونة التعاقد مع جواو كانسيلو الظهير البرتغالي قادما من مانشستر سيتي، واحتمالي التعاقد مع جواو فيليكس قادما من أتليتكو مدريد.