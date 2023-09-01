تين هاج يعلن صفقة جديدة.. وموقف هويلوند أمام أرسنال

أكد إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد تعاقد الفريق مع سيرخيو ريجيلون ظهير توتنام هوتسبر، رغم أن النادي لم يعلن رسميا بعد.

وقال تين هاج في المؤتمر الصحفي: "إنه هنا وتدرب معنا بالفعل".

وأضاف "سيكون جاهزا لمباراة أرسنال. إنه لاعب خبير ولعب لأندية كبيرة وخاض عدة مباريات في الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي".

وتابع "لديه خلفية جيدة ويمكننا رؤية قدرته على اللعب في نسق مرتفع، ولذلك نحن سعداء".

وأوضح "لقد تعرضنا لوضع طارئ بإصابة لوك شو وتيريل مالاسيا لوقت طويل، وأعتقد أننا تصرفنا بشكل جيد".

ويعاني مانشستر يونايتد من إصابتين في مركز الظهير الأيسر، وكانت إصابة لوك شو الأخيرة تحديدا ما دفع النادي لإجراء تعاقد طارئ قبل نهاية سوق الانتقالات.

وانتقل ريجيلون إلى توتنام في صيف 2021 قادما من ريال مدريد.

وأكد تين هاج أيضا جاهزية الحارس الجديد ألتاي بايندير القادم من فنربخشة التركي، ولكنه سيظل الخيار الثاني بعد الكاميروني أندري أونانا.

كما كشف المدرب الهولندي عن جاهزية راسموس هويلوند المهاجم الوافد من أتالانتا في سوق الانتقالات، والذي وصل إلى الشياطين الحمر مصابا بالفعل.

وقال تين هاج: "لقد حظى بأسبوع تدريبات جيد. غدا سنخوض المران الأخير ولكنه على ما يرام ويستجيب بشكل جيد، وبالتالي سيكون جاهزا لمباراة الأحد".

واختتم "كل لاعب في مانشستر يونايتد تحت الضوء. يجب عليك أن تقدم الأفضل في كل مركز".

وانتقل اللاعب مقابل 64 مليون جنيه استرليني ولكنه أتى بإصابة من تحضيرات أتالانتا.

ويملك يونايتد 6 نقاط من أول 3 مباريات في الدوري الإنجليزي، حيث فاز على ولفرهامبتون ونوتنجهام فورست، وخسر أمام توتنام.

بينما يملك أرسنال 7 نقاط من انتصارين على كريستال بالاس ونوتنجهام فورست، وتعادل مع فولام.