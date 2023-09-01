خبر في الجول - المصري يحدد استاد هيئة قناة السويس كملعب أساسي.. وخيار بديل

لا يزال النادي المصري يبحث عن الخيار الأفضل لملعبه في الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز 2023-2024.

وعلم FilGoal.com أن المصري أرسل خطابا لرابطة الأندية يضع فيه استاد هيئة قناة السويس في محافظة الإسماعيلية كخيار أول.

أما الخيار الثاني لمباريات الموسم الجديد فهو استاد السويس.

ويطالب المصري بذلك توفيرا لمشقة السفر على جماهيره، التي يواجهونها في حالة اللعب على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وهو ما يرفضه مجلس إدارة النادي المصري.

ويقود المصري حاليا المدير الفني علي ماهر، الذي ترك فيوتشر بنهاية الموسم وتولى المهمة خلفا لميمي عبد الرازق.

وأنهى المصري الدوري في المركز الخامس برصيد 48 نقطة، فيما احتل المركز الثاني في كأس الرابطة بعد خسارة النهائي أمام سيراميكا كليوباترا.

وضم المصري خلال الصيف الجاري كل من محمد الشامي وباهر المحمدي وسمير فكري ويوسف الجوهري وأحمد عيد وأحمد أيمن منصور وليستويل أمانكونا وميدو جابر وفخر الدين بن يوسف.