من أجل دوري الأبطال.. بونوتشي إلى يونيون برلين

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 - 16:36

كتب : FilGoal

ليوناردو بونوتشي

أتم نادي يونيون برلين إجراءات التعاقد مع المدافع الإيطالي المخضرم ليوناردو بونوتشي.

وانضم بونوتشي لصفوف يونيون برلين من المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وأعلن يونيون برلين تعاقده بشكل رسمي مع ليوناردو بونوتشي حتى صيف 2024.

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ويرغب فريق يونيون برلين في الاستفادة من خبرات بونوتشي في ظل مشاركة الفريق بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

المدافع المخضرم انضم إلى يوفنتوس قادما من باري في عام 2010 ورحل عنه صوب ميلان في 2017.

وبعد عام واحد فقط عاد إلى صفوف يوفنتوس.

وكان من المقرر أن ينتهي تعاقد بونوتشي مع يوفنتوس بنهاية الموسم المقبل والذي أعلن من قبل أنه الأخير في مسيرته قبل الاعتزال.

وسيخوض بونوتشي منافسات دوري أبطال أوروبا رفقة يونيون برلين ضمن المجموعة الثالثة التي تضم : نابولي الإيطالي - ريال مدريد الإسباني - سبورتنج براجا البرتغالي - يونيون برلين الألماني.

ليوناردو بونوتشي يوفنتوس يونيون برلين
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