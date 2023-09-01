الصفقة الرابعة – مانشستر سيتي يتعاقد مع ماتيوس نونيز

أتم مانشستر سيتي إجراءات التعاقد مع ماتيوس نوينز لاعب ولفرهامبتون خلال هذا الصيف.

وأعلن مانشستر سيتي تعاقده مع نونيز لمدة 5 سنوات أي حتى صيف 2028.

الصحفي الموثوق ديفيد أورنستين في شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية ذكر في وقت سابق أن الصفقة ستكلف خزائن سيتي 55 مليون يورو.

ماتيوس نونيز صاحب الـ25 عاما انضم إلى ولفرهامبتون قادما من سبورتنج لشبونة البرتغالي في عام 2022.

وخاض نونيز مع الفريق الإنجليزي 41 مباراة سجل خلالهم هدفا وصنع مثله.

وبات ماتيوس نونيز الصفقة الرابعةالتي يبرمها مانشستر سيتي خلال هذا الصيف.

وتعاقد مانشستر سيتي خلال الصيف الجاري ضم سيتي كل من يوشكو جفارديول وماتيو كوفاسيتش وجيريمي دوكو.