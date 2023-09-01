قرعة دوري المؤتمر الأوروبي - مجموعتان متوازنتان لـ مرموش وعمر فايد

انتهت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي 2023-2024.

ويعد دوري المؤتمر البطولة الثالثة للأندية في أوروبا، بعد دوري الأبطال والدوري الأوروبي.

واستحدثت هذه البطولة في موسم 2021-2022، ولُعبت منها نستختان حتى الآن توج بهما روما الإيطالي ووست هام يونايتد الإنجليزي.

ويتواجد عمر مرموش جناح أينتراخت فرانكفورت الألماني مع فريقه في هذه البطولة.

ووقع فرانكفورت في المجموعة السابعة مع باوك اليوناني وهلسنكي الفنلندي وأبيردين الاسكتلندي.

ويتواجد المدافع عمر فايد مع فنربخشة التركي، بعد انتقاله إلى من المقاولون العرب.

ووقع فنربخشة في المجموعة الثامنة مع لودوجوريتس البلغاري وسبارتاك ترنافا السلوفاكي ونورشيلاند الدنماركي.

وإليكم مجموعات قرعة دوري المؤتمر:

المجموعة الأولى: ليل - سلوفان براتيسلافا - أوليمبيا ليوبيليانا - كلاكسفيك

المجموعة الثانية: جينت - مكابي تل أبيب - زوريا لوهانسك - بريدابليك

المجموعة الثالثة: دينامو زغرب - فيكتوريا بلزن - أستانا - بالكاني

المجموعة الرابعة: كلوب بروج - بودو جليمت - بشكتاش - لوجانو

المجموعة الخامسة: ألكمار - أستون فيلا - ليجيا وارسو - زرينسكي

المجموعة السادسة: فيرينشفاروشي - فيورنتينا - جينك - تشوكاريتشكي

المجموعة السابعة: أينتراخت فرانكفورت - باوك - هلسنكي - أبريدين

المجموعة الثامنة: فنربخشة - لودوجوريتس - سبارتاك ترنافا - نورشيلاند