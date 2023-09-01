الإعارة الثانية.. نونو تافاريس من أرسنال إلى نوتنجهام

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 - 15:38

كتب : FilGoal

احتفال نونو تافاريس بهدفه مع أرسنال ضد مانشستر يونايتد

انتقل نونو تافاريس ظهير أرسنال على سبيل الإعارة إلى نوتنجهام فورست.

وبذلك يرحل الظهير البرتغالي للمرة الثانية عن صفوف المدفعجية، حيث قضى الموسم الماضي معارا في صفوف مارسيليا.

وانضم تافاريس إلى أرسنال في صيف 2021 قادما من بنفيكا.

وشارك اللاعب مع الجانرز في 28 مباراة في كل البطولات.

وسجل تافاريس هدفا وحيدا وصنع اثنين في موسم 2021-2022.

وبذلك يصبح الظيهر البرتغالي ثاني لاعب ينتقل من أرسنال إلى نوتنجهام فورست بعد الحارس مات تيرنر.

وخلال الصيف الجاري ضم أرسنال كل من كاي هافيرتز وديكلان رايس ويوريان تيمبر ودافيد رايا.

فيما غادره كل من فوريان بالوجان وجرانيت تشاكا وأوستون تراستي وبابلو ماري وأينسلي ميتلاند نايلس، وخرج كيران تيرني وماركينيوس على سبيل الإعارة.

نونو تافاريس الدوري الإنجليزي أرسنال نوتنجهام
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