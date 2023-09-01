إسبانيا تقضي على أحلام المغرب بشأن لامين جمال

تواجد لامين جمال جناح برشلونة صاحب الـ 16 عاما للمرة الأولى في قائمة منتخب إسبانيا.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهتي قبرص وجورجيا ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

وأعلن لويس دي لافوينتي مدرب منتخب إسبانيا قائمة منتخب بلاده لخوض مواجهتي قبرص وجورجيا.

وجاء إعلان لافوينتي لينهي الجدل حول مستقبل جمال الذي كان يفاضل بين إسبانيا والمغرب لتميثل أي منهما.

وظهر لامين جمال في أول جولتين من الدوري الإسباني مع فريق برشلونة ولعب أساسيا في المباراة الثانية.

وخاض لامين جمال 99 دقيقة مع برشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم خلال خوض مباراتين.

كما ضمت قائمة منتخب إسبانيا خوسيلو مهاجم ريال مدريد وألفارو موراتا مهاجم أتليتكو مدريد.

وتواجد أيمريك لابورت مدافع النصر السعودي ضمن قائمة لا فوينتي فيما غاب انسو فاتي لاعب برشلونة.

ويلعب منتخب إسبانيا أمام جورجيا يوم 8 سبتمبر الجاري على أن يواجه قبرص يوم 12 من الشهر ذاته.

وجاءت قائمة منتخب إسبانيا لمواجهتي قبرص وجورجيا على النحو التالي: