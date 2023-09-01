إسبانيا تقضي على أحلام المغرب بشأن لامين جمال

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 - 14:43

كتب : FilGoal

لامين يامال - برشلونة

تواجد لامين جمال جناح برشلونة صاحب الـ 16 عاما للمرة الأولى في قائمة منتخب إسبانيا.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهتي قبرص وجورجيا ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

وأعلن لويس دي لافوينتي مدرب منتخب إسبانيا قائمة منتخب بلاده لخوض مواجهتي قبرص وجورجيا.

وجاء إعلان لافوينتي لينهي الجدل حول مستقبل جمال الذي كان يفاضل بين إسبانيا والمغرب لتميثل أي منهما.

وظهر لامين جمال في أول جولتين من الدوري الإسباني مع فريق برشلونة ولعب أساسيا في المباراة الثانية.

وخاض لامين جمال 99 دقيقة مع برشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم خلال خوض مباراتين.

كما ضمت قائمة منتخب إسبانيا خوسيلو مهاجم ريال مدريد وألفارو موراتا مهاجم أتليتكو مدريد.

وتواجد أيمريك لابورت مدافع النصر السعودي ضمن قائمة لا فوينتي فيما غاب انسو فاتي لاعب برشلونة.

ويلعب منتخب إسبانيا أمام جورجيا يوم 8 سبتمبر الجاري على أن يواجه قبرص يوم 12 من الشهر ذاته.

وجاءت قائمة منتخب إسبانيا لمواجهتي قبرص وجورجيا على النحو التالي:

لا يتوفر وصف.

منتخب إسبانيا منتخب المغرب لامين يامال
نرشح لكم
قرعة الدوري الأوروبي - مجموعة في متناول ليفربول.. ومواجهات قوية أمام كوكا مانشستر يونايتد يتعاقد مع حارس مرمى فنربخشة الصفقة 11 - تشيلسي يتعاقد مع كول بالمر رئيس يويفا يحسم الجدل حول مشاركة الأندية السعودية في البطولات الأوروبية كلوب مجددا: محمد صلاح ليس للبيع رئيس يويفا: الدوري السعودي؟ تعاقدوا مع لاعبين في نهاية مسيرتهم و آخرون لا يملكون الطموح مواعيد مباريات الجمعة 1 سبتمبر 2023- الدوري الإنجليزي وقمة إيطالية وكلاسيكو السعودية بوروسيا دورتموند يضم هداف الدوري الألماني
أخر الأخبار
دون شرط شراء.. إعارة فاتي من برشلونة إلى برايتون 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أثليتك: ليفربول رفض عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إسبانيا تقضي على أحلام المغرب بشأن لامين جمال 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
قرعة الدوري الأوروبي - مجموعة في متناول ليفربول.. ومواجهات قوية أمام كوكا ساعة | الكرة الأوروبية
مانشستر يونايتد يتعاقد مع حارس مرمى فنربخشة ساعة | الكرة الأوروبية
الصفقة 11 - تشيلسي يتعاقد مع كول بالمر 2 ساعة | الكرة الأوروبية
شلبي وعلاء وأوباما يتعافون من الإصابة.. وموعد وصول الجزيري 2 ساعة | الكرة المصرية
مران الزمالك - انتظام الثلاثي الأجنبي.. وفتوح وزيزو يكتفيان بالتأهيل 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الزمالك (30)-(31) الكويت.. خسارة الأبيض 2 الرياضية: صلاح يضع شرطين للانتقال من ليفربول إلى الاتحاد.. وقرار من النادي الإنجليزي 3 الرياضية: مباراة نيوكاسل هي الأخيرة لـ صلاح مع ليفربول قبل الانتقال إلى اتحاد جدة 4 كلوب يتحدث عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول