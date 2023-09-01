قرعة الدوري الأوروبي - مجموعة في متناول ليفربول.. ومواجهات قوية أمام كوكا

أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي 2023-2024 عن وقوع ليفربول في المجموعة الخامسة.

ويشارك الريدز في البطولة بعد احتلاله المركز الخامس في الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي.

ويتواجد ليفربول مع فريق لاسك النمساوي، ويونيون سان جيلواز البلجيكي، وتولوز الفرنسي.

فيما وقع أولمبياكوس الذي يلعب معه المهاجم المصري أحمد حسن كوكا في المجموعة الأولى، رفقة وست هام يونايتد الإنجليزي بطل دوري المؤتمر الأوروبي، وفرايبورج الألماني.

ويتواجد برايتون الإنجليزي في مشاركته الأوروبية الأولى على الإطلاق، في مجموعة قوية ضد أياكس أمستردام الهولندي ومارسيليا الفرنسي، وكل منهما فائز سابق بلقب دوري أبطال أوروبا.

وإليكم قرعة دور المجموعات:

المجموعة الأولى: وست هام يونايتد - أولمبياكوس - فرايبورج - باتشكا توبولا

المجموعة الثانية: أياكس أمستردام - مارسيليا - برايتون - أيك أثينا

المجموعة الثالثة: جلاسجو رينجرز - ريال بيتيس - سبارتا براج - أريس ليماسول

المجموعة الرابعة: أتالانتا - سبورتينج لشبونة - شتورم جراز - راكوف تشانستوخوفا

المجموعة الخامسة: ليفربول - لاسك - يونيون سان جيلواز - تولوز

المجموعة السادسة: فياريال - ستاد رين - مكابي حيفا - باناثينايكوس

المجموعة السابعة: روما - سلافيا براج - شيريف تيراسبول - سيرفيت

المجموعة الثامنة: باير ليفركوزن - كاراباج - مولده - بي كي هاكين