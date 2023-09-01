رئيس يويفا يحسم الجدل حول مشاركة الأندية السعودية في البطولات الأوروبية

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 - 12:37

كتب : FilGoal

لقب كأس دوري أبطال أوروبا

حسم ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الجدل حول الأنباء المتعلقة برغبة بعض الأندية السعودية المشاركة في البطولات الأوروبية.

جريدة كورييري ديلو سبورت الإيطالية ذكرت يف وقت سابق، أن السعودية تبحث مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إمكانية مشاركة بطل الدوري المحلي في دوري أبطال أوروبا بداية من موسم 2024-2025.

وقال ألكسندر تشيفرين عبر "ليكيب" الفرنسية: "مشاركة بعض الأندية السعودية في البطولات الأوروبية؟ الأندية الأوروبية فقط يمكنها المشاركة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر".

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وأتم"الاتحادات الأوروبية فقط يمكنها التقدم بطلب لاستضافة المباراة النهائية لأي من المسابقات الأوروبية، بخلاف ذلك سيتعين علينا تغيير جميع قواعدنا، ونحن لا نريد ذلك".

وحسب تقرير كورييري فإن السعودية ترغب في استخدام بطاقة للحصول على حق التواجد في النظام الجديد لدوري الأبطال والذي سيشهد مشاركة 36 فريقا بدلا من 32.

وأوضح التقرير أن تلك الخطوة تأتي رغبة من السعودية في منافسة أنديتها أمام أندية القمة واكتساب العديد من الخبرات للاعبين كذلك.

ولم يشر التقرير لنتيجة تلك المباحثات التي زعم تواجدها حاليا أو مدى تطورها.

ومن المقرر في النظام الجديد لدوري الأبطال أن يخوض كل فريق 8 مباريات بواقع 4 في أرضه و4 خارجها بدلا من 6 سابقا.

وستتأهل الفرق الثمانية الأولى لمرحلة خروج المغلوب بينما تتنافس الفرق التي تحتل المركز التاسع لـ24 في مباريات ذهاب وإياب والمنتصر يتأهل لدور الـ16.

الاتحاد الأوروبي يويفا أليكساندر تشيفيرين
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