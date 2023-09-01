رئيس يويفا: الدوري السعودي؟ تعاقدوا مع لاعبين في نهاية مسيرتهم و آخرون لا يملكون الطموح

يرى ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أن الدوري السعودي لم ينتهج الطريقة الصحيحة للتطوير وكرر أخطاء تجربة الدوري الصيني منذ سنوات.

وجذب الدوري السعودي مجموعة من الأسماء الرنانة خلال هذا الصيف على غرار تعاقد الهلال مع نيمار وضم اتحاد جدة لكريم بنزيمة وانتقال رياض محرز لأهلي جدة إضافة لتواجد كريستيانو رونالد في صفوف النصر منذ الشتاء الماضي.

وقال ألكسندر تشيفرين عبر "ليكيب" الفرنسية: "الدوري السعودي يمثل خطرا؟ لا أعتقد ذلك. رأينا نهجا مشابها في الصين. لقد اشتروا لاعبين في نهاية حياتهم المهنية من خلال منحهم الكثير من المال. لم تتطور كرة القدم الصينية ولم تتأهل لكأس العالم بعد ذلك".

وأضاف "هذه ليست الطريقة الصحيحة للقيام بذلك. يجب أن يعملوا على تطوير اللاعبين والمدربين، لكن هذه ليست مشكلتي. هناك لاعبون في نهاية مسيرتهم وآخرون ليسوا طموحين بما يكفي للتطلع إلى المسابقات الكبرى".

وشدد "مبابي وهالاند لا يحلمان بالدوري السعودي. لا أعتقد أن أفضل اللاعبين في ذروة حياتهم المهنية سيذهبون إلى السعودية. عندما يتحدث الناس معي عن اللاعبين الذين ذهبوا إلى هناك، لا أحد يعرف أين يلعبون".

يذكر أن الهلال تعاقد مع نيمار قادما من باريس سان جيرمان بعدما فشل في حسم التعاقد مع كيليان مبابي ومن قبله ليونيل ميسي الذي انتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي.