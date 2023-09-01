تحضيرا للكونفدرالية.. الزمالك يواجه السكة الحديد وسيراميكا وديا

يخوض فريق نادي الزمالك مواجهتين وديتين تحضيرا لمنافسات البطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويلعب الزمالك أمام أرتا سولار بطل جيبوتي يوم 16 سبتمبر الجاري ضمن ذهاب دور الـ 32 من الكونفدرالية.

وأعلن عبد الواحد السيد مدير الكرة عبر موقع ناديه الرسمي، مواجهة السكة الحديد يوم 7 سبتمبر ثم اللعب ضد سيراميكا كليوباترا يوم 11 من الشهر ذاته ضمن المعسكر الداخلي الذي سيخوضه الفريق استعدادا لمواجهة أرتا سولار.

ومن المقرر أن ينتظم فريق الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية من 4 سبتمبر الجاري في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وكان لاعبو الفريق قد خضعوا لقياسات بدنية وطبية في الأيام القليلة الماضية تحت إشراف الجهازين الفني والطبي قبل بدء فترة الإعداد.

وتلقى الزمالك إخطارا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بإقامة مباراة الذهاب يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

وتقام المباراة في تنزانيا لعدم اعتماد كاف لملعب أرتا سولار في جيبوتي لاستضافة مباريات الفريق في البطولات القارية.

وتأهل سولار لمواجهة الزمالك بعد أن فاز على هورسيد الصومالي في الدور التمهيدي الأول بنتيجة 3-0 ذهابا وإيابا.

وأنهى الزمالك الموسم الماضي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ليتأهل إلى كأس الكونفدرالية الإفريقي.

وشهدت المشاركة الأخيرة للزمالك في الكونفدرالية تتويج الفريق باللقب على حساب نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية.