معسكران مغلقان يجهزان ناشئ الزمالك

كشف إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك، عن إقامة معسكرين مغلقين لفرق القطاع مواليد 2007 و2008، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

وأوضح يوسف أن القرار يأتي وفقا للخطة الموضوعة لقطاع الناشئين من أجل تجهيز اللاعبين بأفضل شكل وتهيئة الأجواء لهم استعدادا للموسم الجديد.

وقال يوسف لموقع النادي الرسمي: "الأمر يأتي وفقا للخطة الموضوعة لقطاع الناشئين من أجل تجهيز اللاعبين على أفضل شكل استعدادا للموسم الجديد".

وأشار إسماعيل يوسف إلى أن المعسكرات الخاصة بفرق مواليد 2007 و2008 ستنطلق اليوم الجمعة ولمدة 5 أيام، داخل محافظة الإسماعيلية.

وأضاف أن خوض مباريات ودية في إطار الاستعداد لانطلاق بطولة الجمهورية للناشئين.

يذكر أن فرق مواليد 2003 و2005 دخلت في معسكر مغلق بداية من الإثنين الماضي 28 أغسطس الجاري وحتى قبل انطلاق الموسم الجديد، داخل محافظة الإسماعيلية.