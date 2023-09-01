خبر في الجول – أحمد سمير إلى أهلي بني غازي معارا من طلائع الجيش

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 - 10:34

كتب : عمرو نبيل

أحمد سمير

أتم نادي أهلي بني غازي الليبي إجراءات التعاقد مع أحمد سمير لاعب طلائع الجيش.

ويلعب أحمد سمير ضمن صفوف طلائع الجيش منذ صيف 2018.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أهلي بني غازي أتم اتفاقه مع طلائع الجيش بشأن الحصول على خدمات أحمد سمير لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

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ويجيد أحمد سمير اللعب في مركزي الظهير الأيسر والجناح الأيمن.

صاحب الـ29 عاما بدأ مسيرته في ناشئين الزمالك، وعاد للزمالك مجددا موسم 2014 - 2015 قادما من الداخلية، وحقق مع الفريق الأبيض لقبي الدوري وكأس مصر لهذا الموسم، قبل الإعارة إلى الإسماعيلي، ثم إلى المصري بالموسم التالي.

وفي عام 2017، انضم أحمد سمير إلى وادي دجلة، ثم انضم إلى الاتحاد السكندري عام 2018، قبل أن يستقر في طلائع الجيش بداية من عام 2018.

ولعب سمير مع طلائع الجيش 165 مباراة وسجل 34 هدفا وصنع 18 آخرين وحصل معه على لقب السوبر المصري.

أحمد سمير أهلي بني غازي طلائع الجيش
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