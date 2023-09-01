مواعيد مباريات الجمعة 1 سبتمبر 2023- الدوري الإنجليزي وقمة إيطالية وكلاسيكو السعودية

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 - 10:18

كتب : FilGoal

ميلان - روما

يشهد اليوم إقامة العديد من المباريات على مستوى الدوريات العربية والأوروبية.

ويشهد الدوري السعودي للمحترفين قمة مرتقبة بين الهلال واتحاد جدة.

فيما يلعب ميلان ضد روما في مباراة نارية ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

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وتقام مباراة وحيدة في الدوري الإنجليزي، بينما يخوض مصطفى محمد مواجهة مرتقبة مع نانت أمام مارسيليا بالدوري الفرنسي.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الجمعة الموافق 2023-9-1 والقنوات الناقلة.

لمتابعة جميع مباريات اليوم اضغط هنا.

الدوري الإنجليزي

لوتون تاون ×وست هام.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.

الدوري الإسباني

قادش × فياريال.. 8:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

ألميريا × سيلتا فيجو.. 11:30 مساء - بي إن سبورتس 1

الدوري السعودي

يلعب اتحاد جدة بقيادة كريم بنزيمة ونجولو كانتي أمام الهلال الذي يضم كاليدو كوليبالي وميتروفيتش في انتظار الظهور الأول للبرازيلي نيمار.

اتحاد جدة × الهلال .. 9:00 مساء - SSC 1 - ويعلق عليها فهد العتيبي.

الدوري الإيطالي

ميلان × روما.. 9:45 مساء - على منصة ستارز بلاي.

الدوري الفرنسي

نانت× مارسيليا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2 - ويعلق عليها نوفل باشي.

الدوري السعودي الدوري الإنجليزي الدوري الإيطالي
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