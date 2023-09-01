الاتحاد يتمم اتفاقه مع مدافع المجد السكندري

أتم نادي الاتحاد اتفاقه مع المجد السكندري بشان انتقال مدافعه فارس عزت.

ويواصل الاتحاد السكندري تعزيز صفوفه تحضيرا لمنافسات الموسم الجديد.

وقال محمود التركي مدرب المجد لـFilGoal.com : "فارس عزت مدافع الفريق مواليد 2000 انضم لنا من حرس الحدود. اللاعب خاض بعد التدريبات مع نادي الاتحاد وتم الاتفاق على بيعه وتم توقيع العقود".

وتعاقد زعيم الثغر مع أحمد الشيخ، وسيف تقا مدافع سيراميكا كليوباترا، والحبيب حسن لاعب منتخب النيجر الأولمبي، وهاني الطامي لاعب وسط المنصورة، وعمرو صالح ظهير وادي دجلة، وأحمد غنيم مدافع سبورتنج، وعمر صلاح حارس سموحة والكاميروني فرانك آلان، ورجب عمران وإسلام أبو سليمة.

وكان الاتحاد السكندري قد تعاقد مع المدافع الإيفواري واتارا سواليو، إلا أن طارق العشري مدرب الفريق قد أعلن عبر FilGoal.com عن فسخ تعاقده لضعف مستواه في الودية الأولى أمام دلفي.

ولعب الاتحاد السكندري أولى مبارياته الودية استعدادا للموسم الجديد، حيث فاز على دلفي بنتيجة 4-2، بعد أن كان متأخرا بهدفين دون رد.

وسجل أهداف الفريق السكندري كريستوفاو مابولولو "هدفين" وسيف تقا وعلي خالد ناشئ الفريق.

ويبدأ الاتحاد السكندري موسما جديدا بقيادة طارق العشري الذي تولى المهمة خلفا للصربي زوران مانولوفيتش.

وأنهى زعيم الثغر الموسم الماضي في المركز الثامن برصيد 43 نقطة.