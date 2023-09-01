بوروسيا دورتموند يضم هداف الدوري الألماني

أعلن نادي بوروسيا دورتموند ضم نيكلاس فولكروج هداف الدوري الألماني قادما من فيردر بريمن بعقد يمتد حتى 2026.

وسجل فولكروج الموسم الماضي 18 هدفا تصدر بها ترتيب هدافي الدوري الألماني.

ولم يعلن النادي عن قيمة الصفقة، وسيرتدي القميص رقم 14.

المهاجم البالغ 30 عاما بدأ مسيرته مع بريمن وانتقل لنورينبرج وهانوفر وعاد لبريمن مجددا في شتاء 2020.

وخلال 99 مباراة سجل 46 هدفا وحصد جائزة أفضل لاعب في الشهر بالدوري الألماني مرتين وتواجد في التشكيل المثالي للموسم الماضي.

وحظى بفرصة المشاركة في كأس العالم بقميص منتخب ألمانيا وشارك في 9 مباريات دولية سجل خلالها 7 أهداف.

وبدأ دورتموند الموسم بحصد 4 نقاط في أول جولتين.

وستكون أول مباراة له أمام هادينهايم في الجولة الثالثة من الدوري الألماني.