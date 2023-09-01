بوروسيا دورتموند يضم هداف الدوري الألماني
الجمعة، 01 سبتمبر 2023 - 00:40
كتب : FilGoal
أعلن نادي بوروسيا دورتموند ضم نيكلاس فولكروج هداف الدوري الألماني قادما من فيردر بريمن بعقد يمتد حتى 2026.
نيكلاس فولكروج
النادي : فيردر بريمن
وسجل فولكروج الموسم الماضي 18 هدفا تصدر بها ترتيب هدافي الدوري الألماني.
ولم يعلن النادي عن قيمة الصفقة، وسيرتدي القميص رقم 14.
المهاجم البالغ 30 عاما بدأ مسيرته مع بريمن وانتقل لنورينبرج وهانوفر وعاد لبريمن مجددا في شتاء 2020.
وخلال 99 مباراة سجل 46 هدفا وحصد جائزة أفضل لاعب في الشهر بالدوري الألماني مرتين وتواجد في التشكيل المثالي للموسم الماضي.
وحظى بفرصة المشاركة في كأس العالم بقميص منتخب ألمانيا وشارك في 9 مباريات دولية سجل خلالها 7 أهداف.
وبدأ دورتموند الموسم بحصد 4 نقاط في أول جولتين.
وستكون أول مباراة له أمام هادينهايم في الجولة الثالثة من الدوري الألماني.
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