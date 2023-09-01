موهبة جديدة في العاصمة.. باريس سان جيرمان يضم برادلي باركولا

أعلن نادي باريس سان جيرمان ضم برادلي باركولا قادما من أولمبيك ليون.

وانضم باركولا بعقد يمتد لمدة 5 مواسم حتى صيف 2028.

الفرنسي الشاب سيحمل القميص رقم 29 مع العملاق الباريسي.

المهاجم البالغ 20 تدرج في صفوف فرق الشباب والناشئين لليون منذ 2010 وحط الرحال في العاصمة.

وخاض باركولا 47 مباراة بقميص الفريق الأول لليون في جميع المسابقات سجل خلالها 7 أهداف.

وضم باريس سان جيرمان كل من أرنو تيناس وميلان شكرينيار ولوكاس هيرنانديز ومانويل أوجارتي وشير ندور وكانج إن لي وعثمان ديميبلي وماركو أسينسو وجونكالو راموس الصيف الجاري.

كما تولى الإسباني لويس إنريكي مهمة تدريب الفريق فنيا بدءا من بداية الموسم الجاري.

ويحتل باريس المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 5 نقاط.