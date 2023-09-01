موهبة جديدة في العاصمة.. باريس سان جيرمان يضم برادلي باركولا
الجمعة، 01 سبتمبر 2023 - 00:29
كتب : FilGoal
أعلن نادي باريس سان جيرمان ضم برادلي باركولا قادما من أولمبيك ليون.
برادلي باركولا
النادي : باريس سان جيرمان
وانضم باركولا بعقد يمتد لمدة 5 مواسم حتى صيف 2028.
الفرنسي الشاب سيحمل القميص رقم 29 مع العملاق الباريسي.
المهاجم البالغ 20 تدرج في صفوف فرق الشباب والناشئين لليون منذ 2010 وحط الرحال في العاصمة.
وخاض باركولا 47 مباراة بقميص الفريق الأول لليون في جميع المسابقات سجل خلالها 7 أهداف.
برادلي يخاطبكم! 🤳
❤️ #WelcomeBarcola 💙August 31, 2023
وضم باريس سان جيرمان كل من أرنو تيناس وميلان شكرينيار ولوكاس هيرنانديز ومانويل أوجارتي وشير ندور وكانج إن لي وعثمان ديميبلي وماركو أسينسو وجونكالو راموس الصيف الجاري.
كما تولى الإسباني لويس إنريكي مهمة تدريب الفريق فنيا بدءا من بداية الموسم الجاري.
ويحتل باريس المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 5 نقاط.
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